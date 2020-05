Ključi novih avtomobilov: porazni rezultati prodaje v Evropi

Prodaja novih avtomobilov v Evropi je aprila upadla za 76 odstotkov, v nekaterih državah skoraj popolnoma. Na letni ravni se padec prodaje približuje 40 odstotkom, kar je neugodna napoved za celotni avtomobilski posel. Med znamkami v prvih štirih mesecih so na vrhu Volkswagen, Renault in Peugeot, ki pa imajo ravno tako zelo velike izgube.

Glede na podatke Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA je prodaja novih avtomobilov v Evropi aprila močno padla, kar pa je bilo pričakovano. V primerjavi z lanskim aprilom je prodaja upadla za 76 odstotkov. Prvič so prek celotnega meseca veljale omejitve, povezane z epidemijo koronavirusa covid-19. Tako velikega padca ACEA od začetka spremljanja prodaje še ni zabeležila.

V Italiji in Španiji skoraj 100-odstotni upad

Vse države, članice Evropske unije, so imele več kot desetodstotni padec prodaje. Najhuje je bilo v Italiji, kjer je prodaja upadla za 97 odstotkov, in Španiji, kjer je upadla za 96 odstotkov. V Nemčiji je bila prodaja aprila 61 odstotkov nižja kot v istem obdobju lani, v Franciji pa kar 88 odstotkov nižja. V Sloveniji je prodaja novih avtomobilov aprila padla za 38 odstotkov.

Lani aprila so tako v Evropski uniji prodali 1,1 milijona, letos pa le še 270 tisoč novih avtomobilov.

Padec prodaje letos že blizu 40 odstotkov

V prvih štirih mesecih je v Evropski uniji povpraševanje po novih avtomobilih padlo za 38 odstotkov. V Italiji je letos prodaja že za polovico manjša kot v prvih štirih mesecih lanskega leta, v Nemčiji – največjem evropskem avtomobilskem trgu – pa za 31 odstotkov.

Padcci prodaje novih avtomobilov v Evropi po mesecih:

Januar 2020 -7,5 % Februar 2020 -7,4 % Marec 2020 -55,1 % April 2020 -76,3 %

BMW je v prvih štirih mesecih v Evropi prodal skoraj toliko avtomobilov kot velikoserijska Renault in Peugeot. Foto: Gašper Pirman

Volkswagen ostaja prvi, visoko premijska BMW in Mercedes-Benz

Volkswagnu je tako aprila uspelo v Evropi (vključene tudi države izven EU, prav tako Velika Britanija) prodati le 36 tisoč novih avtomobilov. Lani so v istem obdobju prodali več kot štirikrat toliko avtomobilov. Nemška znamka na letni ravni ostaja vodilna v Evropi. Do konca aprila so prodali 387 tisoč novih avtomobilov, kar je 37 odstotkov manj kot v enakem obdobju lani. Volkswagnu sledita Renault in Peugeot, ki sta letos prodala nekaj več kot 200 tisoč novih avtomobilov. Njun upad prodaje pa že krepko presega 40 odstotkov.

Deset najbolje prodajanih avtomobilskih znamk v Evropi (januar − april 2020):

2020 2019 Sprememba Volkswagen 387 tisoč 615 tisoč -37,1 % Renault 203 tisoč 362 tisoč -44 % Peugeot 201 tisoč 349 tisoč -42,4 % BMW 196 tisoč 274 tisoč -28,5 % Mercedes 195 tisoč 289 tisoč -32,3 % Škoda 185 tisoč 259 tisoč -28,7 % Ford 178 tisoč 341 tisoč -47,8 % Audi 176 tisoč 263 tisoč -33,3 % Toyota 152 tisoč 212 tisoč -28,3 % Opel 146 tisoč 310 tisoč -52,9 %

Vir: ACEA