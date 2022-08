Ste bili zraven? 16 let od izjemne sezone slovenskega relija.

Eno najbolj kakovostnih sezon je slovenski reli spisal leta 2006, ko je po eni zmagi in petih stopničkah na šestih relijih državni prvak postal Boštjan Logar. Šestnajst let pozneje so se generacije menjale, a nekateri vozniki z vrha takratnega državnega prvenstva, kot sta Logar in Darko Peljhan, bodo v konkurenci tudi jutrišnjega relija v Železnikih.

Povratek Boštjana Logarja v slovenski reli, ta konec tedna bo v Železnikih vozil škodo fabio R5, spominja na eno najbolj kakovostnih sezon slovenskega državnega prvenstva vseh časov. Leta 2006 je Logar slavil na svojem prvem in do zdaj edinem reliju v skupni razvrstitvi, a po razburljivem razpletu postal državni prvak. Od takrat je minilo že 16 let, v tem času so se zamenjale generacije.

Nekateri današnji mladi vozniki se takratnih voženj ne morejo spomniti. Mark Škulj, letos vodilni v Diviziji 2, je bil v času Logarjevega slavja star komaj štiri leta. Leta 2006 so že vozili zdajšnji državni prvak Rok Turk, pa tudi Jan Medved, Martin Štucin, Bojan Velkavrh, Aleks Humar, Mitja Klemenčič, kot predvoznik se je preizkušal Aleš Zrinski. Tako kot danes je seveda vozil tudi Darko Peljhan (mitsubishi lancer), ki je bil tudi med glavnimi Logarjevimi tekmeci.

Andrej Jereb in Miran Kacin na poti proti zmagi na reliju Hella Saturnus. Foto: Gregor Pavšič

Leto prej sta se za naslov državnega prvaka potegovala le Andrej Jereb in Tomaž Kaučič (oba subaru impreza N11), za sezono 2006 pa se je vrh prvenstva močno razširil. Peljhan je z mitsubishijem postal hitrejši, na sceno je prišlo moštvo Avto Foto Market z Logarjem, tudi ekipa Amortizer Draga Turnška pa je za obetavnega Marka Jerama uredila Mitsubishijev dirkalnik.

Kaučič je ostal pri imprezi, Jereb pa presedlal na novo imprezo N12 iz Prodriva. Ta ni bila več tako brezhibna kot N11, kar se je pokazalo že na uvodnem reliju v Avstriji. Kaučič je zmagal, Jereb moral eno preizkušnjo voziti brez zapiskov, nato pa je nasedel na sneg in moral odstopiti. Oba favorita sta na vsakem reliju napadala na vso moč in si v celotni sezoni privoščila dva odstopa. Kaučiča je okvara menjalnika ustavila na Saturnusu, nesreča pa doma v Mariboru. Jereb ni videl niti cilja v Zasavju in tudi na hrvaškem reliju nad Reko je po prebiti gumi ostal v ozadju.

Video – Hella Saturnus reli 2006

Logar jutri za volanom škode fabie R5.

Tako kot leta 2006 se za najvišja mesta v slovenskem reliju še naprej poteguje Darko Peljhan. Foto: Gregor Pavšič

Medtem je bil ves čas zelo konstanten prav Logar. Začel je s tretjim mestom v Avstriji, nato pa dobil uvodno hitrostno preizkušnjo takratnega relija Hella Saturnus. Na tem reliju je naposled z najboljšo predstavo sezone sicer slavil Jereb, Logarjev preboj pa se je zgodil v Zasavju. Čeprav je njegova prednost pred Kaučičem v zaključku kopnela, je zdržal in s sovoznikom Davidom Kalanom prvič v karieri zmagal.

To je bil tudi temelj za poznejši naslov prvaka, ki ga je dokončno potrdil na zahtevnem reliju Postojnska jama. Logar je zaključil vseh šest relijev, in to kar pet na stopničkah. Vknjižil je zmago, eno drugo in tri tretja mesta. Odločala je ta konstantnost, saj Kaučiču niso pomagale niti tri, Jerebu pa dve zmagi.

Končni vrstni red v skupni razvrstitvi 2006:



1. Logar (mitsubishi lancer EVO8) 240 t., 2. Kaučič (subaru impreza N11) 225 t., 3. Peljhan (mitsubishi lancer EVO9) 221 t., 4. Jereb (subaru impreza N12) 206 t., 5. Jeram (mitsubishi lancer EVO8) 185 t.; …