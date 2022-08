Sobotni reli v Železnikih, prihaja tudi prvak Turčije

Turški reli prvak Buruk Cukurova za leto 2023 napoveduje še več nastopov v Sloveniji. Foto: Škoda Reli v Železnikih napoveduje zelo kakovostno udeležbo. Organizatorji so prejeli 61 prijav (46 iz Slovenije), med temi je sedem dirkalnikov razreda R5 oziroma Rally2 in kar 13 dirkalnikov razreda Rally4. Štartna številka ena je rezervirana za lanskega zmagovalca in slovenskega državnega prvaka Roka Turka (hyundai i20 rally2), izpostavljamo pa prihod trikratnega turškega reli prvaka Buraka Cukurova (škoda fabia R5), nastop vse boljšega mladega Madžara Martina Lazsla (škoda fabia rally2) in seveda vrnitev Boštjana Logarja (škoda fabia R5) in nemškega princa Alberta von Thurn und Taxisa (škoda fabia R5).

Marko Grossi in sovoznica Tara Berlot (skrajno levo) tokrat manjkata, saj si želita lastni dirkalnik R5. Foto: Gregor Pavšič

V soboto bo v Železnikih na sporedu devet hitrostnih preizkušenj (štiri različni), servisna cona bo prvič na parkirišču pod smučarskim središčem Cerkno. Trasa relija je že dobro znana (ena lanska HP se vozi v nasprotno smer), kar bo predvsem v skupni razvrstitvi adut slovenskega državnega prvaka Turka. Ta je med Slovenci v zadnjem hipu izgubil tekmeca Marka Grossija (ta bo kupil svoj dirkalnik R5 in se prvenstvu pridružil v nadaljevanju), bo pa zanimivo spremljati, kako hiter bo nekdanji državni prvak Logar.

Turk je glede na prikazano hitrost z lanskega relija in poznavanje cest prvi favorit tudi v skupni razvrstitvi. Cukurova je trikratni turški reli prvak, sicer pa 44-letni dirkač, ki letos na svojo prvo zmago še čaka. Nemški princ von Thurn und Taxis je že znanec slovenskih relijev (letos je bil drugi v Velenju), 25-letni Madžar Lazslo pa je letos vozil tudi dvokolesno gnani dirkalnik v evropskem prvenstvu in bo drugič letos za volanom štirikolesno gnane specialke. Med Slovenci lahko v štirikolesno gnanih dirkalnikih poleg Turka in Logarja visoko merita Darko Peljhan (VW polo proto) in Aleš Zrinski (ford fiesta R5).

Boštjan Logar v konkurenci prvič z dirkalnikom R5.

Mark Škulj vodi v Diviziji 2. Foto: NoStint Media

Škulj vodi v konkurenci dvokolesno gnanih dirkalnikov

Reli v Železnikih pričakuje tudi dve ford fiesti rally3 in več kot ducat dvokolesno gnanih dirkalnikov razreda Rally4. V tem razredu jih je prijavljenih kar 13, glavna favorita pa bosta Mark Škulj (ford fiesta rally4) in Grega Premrl (peugeot 208 rally4). V diviziji 2 državnega prvenstva je skupno prijavljenih enajst, v diviziji 1 pa 20 posadk.

Skupno se je na reli prijavilo 61 posadk. Med temi jih 46 prihaja iz Slovenije, preostale pa iz devetih dodatnih držav – Italije, Madžarske, Hrvaške, Avstrije, Slovaške, Turčije, Švedske, Nemčije in Tajvana.

Komu kaže najbolje?



V skupni razvrstitvi državnega prvenstva je do zdaj točke osvojilo 24 različnih voznikov in 25 različnih sovoznikov. Na treh relijih je skupno nastopilo 67 različnih voznikov in 68 različnih sovoznikov.



Do zdaj so tekmovalci v slovenskem državnem prvenstvu v reliju odpeljali tri relije, od tega je imel hrvaški reli Delta koeficient 1,5 in je tako prinašal več točk kot drugi. Poleg sobotnega relija v Železnikih bosta nato do konca sezone na sporedu še dva kratka relija in reli v Novi Gorici, ki bo s koeficientom 1,5 prav tako prinašal več točk kot drugi. Reli v Železnikih bo zato povezovalni člen med prvo in drugo polovico sezone. Vodilni vozniki lahko na Gorenjskem potrdijo svoje položaje in si zagotovijo mirnejšo jesen, preostali pa bodo prav na tem reliju lovili priložnost za vrnitev.



Razlike v skupnem seštevku so za zdaj še dokaj majhne, in to zaradi le polovičnih točk z uvodnega relija v Vipavski dolini, kjer so organizatorji zaradi slabega vremena odpovedali približno tretjino dirke. V skupni razvrstitvi vodi Rok Turk (hyundai i20 rally2), ki ima s tremi zmagami 18 točk prednosti pred Markom Grossijem (hyundai i20 R5, peugeot 208 rally4), tretjeuvrščeni Mark Škulj (ford fiesta rally4) pa v dvokolesno gnanem dirkalniku zaostaja 35 točk. Še eno točko večji je zaostanek Darka Peljhana (VW polo proto).



Medtem ko Turk realnega tekmeca v boju za naslov državnega prvaka nima, v soboto zelo pomemben reli čaka Škulja. Z dvema zaporednima zmagama si je privozil lepih 31 točk prednosti v Diviziji 2, v Železnikih pa bo najprej popravljal lanski vtis – napako je namreč storil že na prvi hitrostni preizkušnji. Z odstopom na Delti je veliko točk izgubil Grega Premrl (peugeot 208 rally4), tako da je Škulju trenutno najbližje Jan Medved (ford fiesta rally4). Pred Premrlom je celo Grossi, ki je reli Delta odpeljal z dirkalnikom tega razreda. Premrlov zaostanek za Škuljem znaša 37,5 točke. Mladi Nik Prunk (peugeot 208 rally4) je po dveh odstopih praktično izgubil možnosti za visoko končno uvrstitev, bo pa v nadaljevanju sezone zanimivo spremljati tako vrnitev Martina Štucina (renault clio R3) kot tudi napredek mladega Šveda Milleja Johanssona (ford fiesta rally4). Veliko bolj jasne napovedi za jesenski del prvenstva bodo znane že po sobotnem reliju.



Podobno velja tudi za Divizijo 1, kjer je po dveh zmagah na vrhu zanesljivo Martin Čendak (opel adam cup). Koprčan ima 21,5 točke prednosti pred Domnom Slejkom (opel adam cup), tretji pa je Bojan Velkavrh (VW polo). To so tudi edini trije vozniki, ki so v tem razredu letos odpeljali vsa tri tekmovanja. Iz ozadja bo vrh napadal Matjaž Mihevc (renault clio rally5), zmagovalec velenjskega relija. Zaostanek za Čendakom, ki je letos vozil zelo konstantno in ga v začetku septembra čaka tudi debi na Češkem, je sicer že zelo velik.



V diviziji III ima zelo veliko prednost aktualni prvak Matic Humar (renault clio RS), v mladinski kategoriji so na vrhu Škulj, Čendak in Slejko, v pokalu Yugo pa vodita Anej Leban in Jure Kovač.