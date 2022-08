Atraktiven kot vedno: nekdanji prvak se vrača #video

Boštjan Logar že dve desetletji sodi med najatraktivnejše voznike slovenskega relija, čeprav je v svoji karieri dobil le en reli v skupni razvrstitvi, a z njim leta 2006 tudi osvojil naslov državnega prvaka. Dirkač, ki je kariero začel leta 1999 na reliju Velenje z zastavo yugom, je v svoji karieri odpeljal slabih 80 relijev in zdaj sredi letošnje sezone načrtuje resnejši povratek za dirkalni volan. Prihodnji konec tedna bo na reliju v Železnikih vozil škodo fabio rally2, kar je trenutno za relije izven svetovnega prvenstva najvišja raven avtomobilov.

Letos v načrtu dva relija

"Skupaj s pokrovitelji sem uspel sestaviti celoten projekt, ki letos obsega nastopa na dveh relijih. Poleg Železnikov bom predvidoma na štartu tudi jeseni na reliju Soča Valley," je povedal Logar, ki je svoj najeti dirkalnik – gre za avtomobil italijanske ekipe RB Motorsport – tudi že preizkusil v okolici Zakojce nad Cerknim. Sovoznik bo Damijan Andrejka, ki je sicer sovoznik Boštjana Avblja na relijih v Italiji.

Dirkalnik je seveda odličen. S podobnima vozita tudi Rok Turk (hyundai i20 rally2) in Marko Grossi (hyundai i20 R5), ki bosta predvidoma glavna Logarjeva tekmeca na prihajajočem reliju na Gorenjskem.

"Nočem biti le turist in uživati, želim tekmovati …"

"Občutki po testu so seveda zelo dobri. Odpeljal sem okrog 35 kilometrov na dokaj hitri cesti. Na reli zagotovo ne želim iti kot turist in tam le uživati. Kljub moji dirkaški rji in manjku kilometrov želim tekmovati, pri tem pa ne podcenjujem tako tekmecev kot tudi samega sebe. Reli bo sicer kratek in zato prav veliko časa za ogrevanje ne bo. Upam na dobre in atraktivne vožnje, da bodo zadovoljni tudi navijači ob cesti," je vtise po testu še strnil 45-letni dirkač.

Logar je svoj zadnji reli odpeljal leta 2020, in sicer prav v Železnikih z mitsubishi lancerjem EVO9. Pred tem je nekaj sezon vozil avtomobile nižjih razredov, leta 2017 je bil tako z MG ZR 105 tretji v državnem prvenstvu Divizije 1. Po omenjeni sezoni 2006, ko je bil državni prvak v skupni razvrstitvi z mitsubishi lancerjem EVO8, je leta 2011 in 2012 osvojil tudi drugo ozirioma tretje mesto v Diviziji 2 (dvokolesno gnani dirkalniki).