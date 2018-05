Stara škoda kot posmeh dvomljivcem v dizel

To je stara škoda octavia prve generacije, ki ima prevoženih že okrog 700 tisoč kilometrov in ima originalni motor in turbinski polnilnik. Z eno posodo goriva zmore skoraj 1.300 kilometrov. Poraba? Manj kot štiri litre na 100 prevoženih kilometrov.

Octavia s tri četrt milijona kilometrov

Ekipa CarThrottle je našla prvo generacijo škode octavie, ki ima prevoženih že 695 tisoč kilometrov in se še vedno lahko pohvali s številnimi originalnimi deli.

Octavia, ki jo poganja 1,9-litrski motor TDI (66 kilovatov), ima originalni motor, turbinski polnilnik, izpušni sistem in blažilnike. Karoserija in oblazinjenje na drugi strani kažeta zob časa, a avtomobil kljub starosti in prevoženih kilometrih še vedno zelo dobro deluje.

Z enim točenjem so prevozili skoraj 1.300 kilometrov

Prevožena razdalja je primerljiva kot da bi Zemljo obkrožili več kot sedemnajstkrat. Češki avtomobil pa se kljub temu ne ustavlja.

Ekipa se je z avtomobilom iz Anglije odpeljala do dirkališča Nordschleife v Nemčiji. S tem so opravili izziv prevoženih 800 milj (1.287 kilometrov) z eno posodo goriva (60 litrov). Po 24 urah na cesti so Angleži prispeli na cilj, opravili še en krog po slavni stezi in izmerili porabo goriva.

Upoštevajoč realno porabljene litre (in ne potovalnega računalnika) so v povprečju porabili le 3,8 litra goriva na 100 prevoženih kilometrov. Vsekakor dober rezultat glede na starost avtomobila in prevožene kilometre.