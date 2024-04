Stanje v Evropi: padec dizla in bencina, pa tudi dobičkov

Največji evropski avtomobilisti so v prvem četrtletju, ki sta ga zaznamovala padec prodaje avtomobilov s klasičnimi motorji in rahla rast prodaje električnih osebnih vozil, doživeli znaten upad dobičkov.

Prodaja novih avtomobilov je letos v Evropi v primerjavi z enakim obdobjem lani narasla za 4,9 odstotka. Trgovci so prodali 3,39 milijona novih osebnih avtomobilov. Prodaja električnih je narasla za 3,5 odstotka (v EU za 3,8 %), padla pa je prodaja novih avtomobilov z bencinskim (–1 %) in dizelskm motorjem (–10,8 %). To kažejo statistični podatki Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev ACEA. Tržni delež je narasel hibridom, padel pa bencinskim in dizelskim motorjem, za malenkost tudi električnim avtomobilom.

Tržni deleži novih avtomobilov glede na pogon 2024– 2023 (1. četrtletje):

Q1 2024 Q1 2023 razlika bencin 35,7 % 37,8 % –2,1 % dizel 11,1 % 13,1 % –2,0 % priključni hibridi 7,4 % 7,1 % +0,3 % električni 13,2 % 13,4 % –0,2 % hibridi 29,8 % 26,1 % +3,7 %

vir: ACEA

Volkswagen se nadeja boljšega nadaljevanja leta. Začeli so že izdelovati prenovljenega golfa. Foto: Volkswagen

Padec dobička tako za Volkswagen kot Mercedes

V prvem četrtletju je dobiček Mercedesa upadel za 30, Volkswagna pa za 20 odstotkov. Tudi 12 odstotkov nižji promet Stellantisa daje slutiti, da evropske avtomobiliste čaka težko leto.

Stellantis je globalno prodal deset odstotkov manj vozil kot v enakem lanskem obdobju, pri čemer so se prihodki znižali za 12 odstotkov na 41,7 milijarde evrov.

Kljub padcu poslovni rezultati boljši od napovedi

Volkswagen je v prvem četrtletju zabeležil 3,7 milijarde evrov čistega dobička, kar je 20 odstotkov manj kot v enakem lanskem obdobju. Kljub padcu pa je bil dobiček višji od napovedi analitikov. Tudi prihodki so bili s 75,5 milijarde evrov nekoliko nižji od lanskih, a prav tako višji od napovedi.

Analitiki so napovedovali, da se bo čisti dobiček po prvih treh mesecih leta ustavil pri 3,3 milijarde evrov.

"Rezultati kažejo na počasen začetek leta," je ob objavi četrtletnega poročila dejal Volkswagnov finančni direktor Arno Antlitz. A kot je poudaril, ostajajo samozavestni, da bodo do konca izpolnili zastavljene cilje, ob čemer je izpostavil "solidna" naročila.

V prvem četrtletju je Volkswagen prodal 2,1 milijona vozil, kar je dva odstotka manj kot v prvem četrtletju lani. Glede na povečano število naročil ob koncu četrtletja, naj bi se do polovice leta rezultati že izboljšali.

Rezultati tudi posledica razmer na trgu

Nemški avtomobilski proizvajalec Mercedes-Benz je v prvem četrtletju ustvaril 35,9 milijarde evrov prihodkov, kar je 4,4 odstotka manj kot v enakem lanskem obdobju. Padec obsega poslovanja pripisujejo težavam v dobavnih verigah in spremembam nabora modelov vozil. Rezultati so slabši od pričakovanj trga.

Leta 2023 je Mercedes-Benz ustvaril 14,5 milijarde evrov čistega dobička, kar je bilo 1,5 odstotka manj kot leto prej. Padec so pripisali visoki inflaciji in težavam v dobavni verigi. Prihodki so se lani medtem povečali za dva odstotka na 153,2 milijarde evrov.