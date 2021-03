Sredstva in znanje imajo: nova kitajska znamka za svet #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Geely postaja vse večji globalni igralec, ki ima svoje znamke v Evropi, ZDA in domači Kitajski. Foto: Geely

Kitajski Geely, lastnik evropskega Volva in velikopoteznega Lynk & Co, je ustvaril novo avtomobilsko znamko Zeekr, ki želi na svetovnem trgu konkurirati največjim premijskim tekmecem. Zeekr naj bi bila samostojna znamka, a delovala s strategijo matičnega Geelyja.

Geely se je razvil v globalnega avtomobilskega proizvajalca s številnimi znamkami pod svojim okriljem. Ne le, da so uspešni z istoimensko znamko Geely, so lastniki Volva in Polestarja, obenem pa so leta 2018 postali desetodstotni lastniki koncerna Daimler.

Tesla postaja močan tekmec brez večje konkurence

Reuters je že pred mesecem poročal, da Geely ustanavlja novo podjetje Lingling Technologies, namenjeno izključno razvoju električnih vozil. Razvijali naj bi modele, ki slonijo na najnovejši arhitekturi SEA (Sustainable Experience Architecture), odprtokodni zasnovi, namenjeni izključno električnim modelom. Novonastalo podjetje bo prevzelo oglaševanje za najnovejši model link & co zero in druge električne modele, ki že slonijo na arhitekturi SAE.

Del podjetja bo tudi nova znamka Zeekr. Kot je še poročal Reuters, se bo z njo Geely poskusil zoperstaviti prodajno uspešni Tesli, Mercedes-Benzu, Audiju, BMW in drugim premijskim znamkam.

Geely bo novo arhitekturo SAE uporabljal sam in jo hkrati tudi prodajal drugim proizvajalcem. Foto: Geely

Kroži veliko informacij, a Geely molči

A za zdaj vseh teh informacij ni potrdil kitajski avtomobilski velikan. Njihov oddelek za medije ostaja, o njihovih namerah pa govorijo predvsem anonimni viri znotraj podjetja. A glede na vse govorice se očitno Geely pripravlja na zagon nove premijske znamke, sredstev in znanja imajo vsekakor dovolj, da se spopadejo z največjimi tudi v globalnem smislu. Pred kratkim so napovedali širitev svojih proizvodnih zmogljivosti in napovedali drugačno strategijo, ki bo povečala zaslužke.

Pri Autocar so zapisali, da Zeekr in njegovo uveljavitev nadzoruje Li Shufu, ustanovitelj Geelyja. Zeekr želi sčasoma konkurirati Tesli na svetovni ravni, obenem pa bo imel veliko domače konkurence - Nio, Xpeng in Li Auto imajo vsi enake načrte.