Športnost in ekologija: Seat je združil oboje #foto

Več kot 50 kilometrov na elektriko

Bolj kot športna preobleka, ki jo prinaša paket opreme FR, je pomemben prihod prvega priključnega hibrida. Seat je svojega največjega terenca opremil z 1,4-litrskim bencinskim motorjem TSI s 110 kilovati in 85 kilovatnim elektromotorjem. Na zadnjem delu je nameščena še litij-ionska baterija z zmogljivostjo 13 kilovatnih ur.

Kot pravijo Španci, naj bi bil električni doseg po merilnem ciklu več kot petdeset kilometrov, tarraco FR PHEV pa bo v zrak izpustil le 50 gramov CO 2 na prevožen kilometer. Skupna sistemska moč se ustavi pri 180 kilovatih in 400 njutonmetrih. To je dovolj za pospešek od 0 do 100 kilometrov na uro v 7,4 sekunde.

Kaj poleg pogona še prinaša paket FR?

Naprej se seveda vsi ustavijo pri novi barvi zunanjosti. Fura grey so jo poimenovali pri Seatu in je ekskluzivno namenjena le paketu opreme FR. Poleg tega seznam novosti dopolnijo še 19-palčna platišča oziroma za dodatno doplačilo še 20-palčna platišča.

Od običajnih tarracov se ta z oznako FR razlikuje še po drugačni maski hladilnika, športnih sedežih, aluminijastih stopalkah in športnem volanu. Novost je še posodobljen 9,2-palčni zaslon na dotik.

Tarraco FR PHEV bo predstavljen v Frankfurtu in bo na evropske ceste zapeljal v prvem četrtletju prihodnjega leta.

