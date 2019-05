Volkswagnov SUV trio: tarraco izstopa v največji meri #foto

Taracco je videti bolj temperamenten od kodiaqa in je ta hip edini seat s šesterokotno oblikovano masko. Foto: Gašper Pirman

Seat tarraco je tipičen veliki SUV z zelo različnimi vsebinskimi atributi. Kot prostoren in tih potovalnik se izkaže na gladkih Pod tapeto prtljažnika je tudi Seat namestil nosilna utora za prevoz konzole z rolojem, kadar ni v uporabi. Foto: Gašper Pirman



Prostora v kabini je dovolj za pet potnikov in dva otroka (doplačilo 757 evrov). Pri tem ostane zadaj 230 litrov volumna, za petimi sedeži pa kar 700 oziroma 1.775 za sprednjima sedežema. Poleg potovalno transportnih lastnosti se izkaže na slabših in spolzkih podlagah, zlasti v neugodnih vremenskih razmerah. Zaradi velike moči motorja, pogona 4drive in izdatnega navora lahko varno vleče priklopno vozilo do 2.300 kilogramov največje dovoljene mase.



In kako Seatov veliki SUV doseže ceno skoraj 47 tisočakov? Predvsem z bogato opremljeno notranjostjo in elementi, kot so prilagodljiv tempomat, možnost izbire voznega profila, avtonomni varnostni sistemi, tripodročna klima, digitalni merilniki … Velik del (7.251 evrov) pripada dodatni opremi, kjer prek tisočaka segata pomično panoramsko steklo in navigacijski sistem plus. Okoli 700 dodatnih evrov poleg zadnjih sedežev odneseta še dinamično uravnavanje podvozja in 20-palčna kolesa namesto serijskih 19-palčnih.



Motor: dizelski turbo 140 kW DSG 4drive



Poraba na testu: 8,0 l/100 km



Cena vozila: 46.715 EUR

Drugačna maska in zadek

Tarraco po oblikovni plati ni nadaljevanje atece in arone, kot bi morda kdo pričakoval glede na dvoleten razpon nastanka vseh treh. S strani ima kakšno potezo kodiaqa in allspacea, spredaj in zadaj pa napoveduje nov videz prihodnjih seatov. Med obstoječimi modeli namreč ne najdemo niti šesterokotne maske niti z rdečo linijo povezanih zadnjih luči, oboje pa vsebuje novi tarraco.

Oblikovalci so se pri vseh treh Seatovih SUV-jih odločili za staro obliko letev, dvignjenih nad ostrešje. Tarraca so povsod, kjer je mogoče, našpičili, predvsem okrog svetlobnih teles in okenskih okvirjev, s čimer naj bi oznanjali španski temperament. Bombonček predstavlja talna projekcija napisa TARRACO izpod vzvratnih ogledal.

Notranjost za visoke postave …

Tripodročno klimatizirana notranjost z ogrevanimi sedeži v dveh vrstah je primerna za štiri visoke postave, eno malo manjšo in dve še manjši (v primeru doplačila sedežev tretje vrste). Zadaj sicer odrasla oseba običajne rasti nima kam niti s koleni niti z glavo. Tkanina sedežev kakovostnega videza je prešita z rjavimi alkantara trakovi (naslonjalo in sedalo) ter obrobljena s kombinacijo usnja alkantara. Ugledno!

Potniki v drugi vrsti si poleg vzdolžnega pomika sedežev lahko nastavijo naklon naslonjal. Potovalno udobje dopolnjujejo zaprti predali, večji žepi v vratih in za sedežema, utori za pijačo tudi v tretji vrsti in letalski mizici. Osrednji zaslon med drugim prikaže posnetke štirih kamer (top view), je osnova polne infozabavne povezljivosti (Seat full link) s pametnim telefonom, ki se lahko brezžično polni. Potnikom v prvih dveh vrstah so na voljo priključki USB, 12-voltni pa v vseh treh.

Z doplačilnimi nizkopresečnimi 20-palčnimi gumami (705 evrov) naj se taracco rajši izogiba grobih podlag, čeprav vsebuje program za off road. Foto: Gašper Pirman

Primerjava s kodiaqom: osrednji zaslon stoji samostojno kot tablica, drugačni zračniki imajo obrobe ostrih kotov, za volanom enake oblike so digitalni merilniki, pred različnima ročicama menjalnika so podobna stikala klime. Foto: Gašper Pirman … in veliko prtljage

Izbira sedežev tretje vrste (kadar sta položena) sicer zmanjša volumen prtljažnika iz 760 na 700 litrov. Pa nič za to. Prostorska panika nastane, kadar gre na dopust sedem oseb, ko ostane zadaj 230 litrov, merjeno do roba stekel, in okoli 450 do stropa. Da, nekaj bo pač šlo na streho.

V korist uporabnosti prtljažnika zapišemo, da se vrata upravlja tudi z nožnim zamahom, da se naslonjala druge vrste prevrne z vzvodoma od zadaj in da so po korejskem vzoru v dnu našli prostor za namestitev prtljažnega roloja. Še to! Prisotnost rezervnega kolesa vedno pohvalimo, posebno pri štirikolesnem pogonu, pa čeprav gre le za začasno uporabo.

Kaj nas je zmotilo?



Poleg med vrsticami zapisanih pripomb še dvoje. V športno nastrojenem tarracu bi rajši videli kovinske stopalke.



V zadnjem času tudi Seat uporablja zložljiv ključ, čeprav gre za vozila s samodejnim odklepanjem in zaklepanjem ter zagonom motorja s stikalom star-stop.

Voznikov prostor

Začnimo z merilniki, ki zahtevajo nekaj digitalne spretnosti. Grafike podatkov o hitrosti, vrtljajih, porabi, stanju goriva in dosegu, Foto: Gašper Pirman navigaciji ter še vrsti drugih si voznik na 10,25-palčnem zaslonu naloži po svoje enako kot pri aroni. Nadaljnje branje navodil zahteva tudi uporaba osrednjega 8-palčnega zaslona za navigacijo, funkcijo full link, avdiosistem, telefonijo, nastavitve, podatke o stanju vozila … Zaslon deluje na dotik in z glasovnim upravljanjem, nekatere funkcije tudi z zamahom.

Celoten voznikov delovni prostor je športno nastrojen, začenši s polno nastavljivim sedežem (tudi sovoznikovim). Napreden prav nič sploščen volanski obroč ni zadnji krik mode, je odlično oprijemljiv in z dobrima dvema zavrtljajema med najbolj neposrednimi. Z vrtljivim gumbom poleg prestavne ročice se izbirajo načini vožnje eco, comfort in sport ali individual, štirikolesni pogon pa vsebuje profila snow in off road.

Vleka in teren sta izostala

Priznamo, da obeh tematik nismo preizkusili. Tarraco sicer lahko pripne prikolico z največjo dovoljeno maso 2.300 kilogramov, vendar testni ni bil opremljen z vlečno napravo. Kdor si jo bo omislil, bo moral pridobiti vozniško dovoljenje kategorije BE z omejitvijo.

S tarracom smo brez težav opravili z našodrano strmino, sicer pa smo skoraj 47 tisočakov vrednemu vozilu prihranili napore terenskih testov. Verjamemo Seatu, da je tarraco, še preden je prišel v salone, premagoval 40-stopinjske strmine, verjetno pa ne prek skalovja. Tako nam je ostala samo testna vožnja po urejenih cestah.

Spoznavanje z digitalnimi merilniki zahteva več kot nekaj minut vaje. Vse možnosti, ki jih voznik izbere, so razločne in odlično pregledne. Foto: Gašper Pirman

Klasična Volkswagnova prestavna ročica: dvakrat nazaj za S(port), v desno pa za ročno izbiro. Razporeditev stikal okrog prestavne ročice je pregledna in logična. Foto: Gašper Pirman

4drive prepriča v funkciji športa

Z rdečo linijo povezani svetlobni enoti gresta lepo skupaj z nakazanima izpušnima odprtinama v plastični ščitni plošči. Foto: Gašper Pirman Trditev temelji na našem doživljanju močnega motorja, odličnega menjalnika in doplačilnega dinamičnega uravnavanja hidravlično blaženega podvozja (757 evrov). Voznik, ki ima zaradi moči motorja in stabilnega podvozja med ovinki usta do ušes, mirno presliši pripombe sopotnikov, kadar nekaj pleteničijo o ''rukarjih'' čez neravnine.

Sedemstopenjski DSG hvalimo v avtomatskem načinu, pri ročnem prestavljanju je pa takole: obvolanski ročici sta majhni, minus ročica je primerno odzivna, plus pa z nobenim klikom ali čim podobnim ne sporoča, da je višja prestava vklopljena. Veliko bolj občutno, oziroma tako kot je treba, se prestavlja z ročico med sedežema.

Tarraco je zaradi dolžine ravno še na meji primernosti za mestne premike. Sistem samodejnega zagona v kombinaciji s funkcijo auto hold deluje odlično in umirja porabo goriva. Motor z rahlo nadležnim zvokom zmoti pri zagonu in nižjih hitrostih po speljevanju. Z naraščanjem hitrosti do 133 (garmin 130) na avtocesti doseže seštevek zvočnih obremenitev popolnoma sprejemljive vrednosti 65 decibelov, k čemur pripomore 2.240 motornih vrtljajev.

Od 7,3 do 12 litrov na sto kilometrov

Kar brez strahu, 12 litrov je pokazal računalnik samo po hitrostnem preizkušanju med ovinki, pa še na strmem kolovozu smo mimogrede preverili speljevanje navzgor. 7,3 je tarraco porabil med umirjeno vožnjo po omejitvah na 200-kilometrski relaciji izven avtocest. Celotna testna poraba je znašala 8,0 litra na sto kilometrov, prav toliko pa motor porabi na ravnem delu avtoceste pri tempomatu na 133. Za ''konje'', 4drive, obliko in maso dobre 1,7 tone popolnoma pričakovano. Sicer pa v homologaciji po novi metodi merjenja piše 7,5.

Izdaten pomik sedežev druge vrste je namenjen povečanju prtljažnega prostora in vstopanju do šestega in sedmega sedeža. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman