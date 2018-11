Seatov adut, ki želi prekiniti prevlado Škode #video

Na cestah v okolici Barcelone smo spoznali tretjega in hkrati največjega člana Seatove družine športnih terencev. Tarraco v hitro rastoči segment prinaša nekaj španskega temperamenta in se z nekaterimi potezami želi razlikovati od obeh koncernskih bratov. V Slovenijo bo ta 4,8 metra dolg SUV pripeljal ob koncu februarja. Cene za zdaj še niso znane, pri uvozniku pa se trudijo, da bi bile konkurenčne kodiaqovim (od 25 tisočakov navzgor).

Tarraco je tretji in hkrati največji seatov SUV. V Slovenijo bo zapeljal ob koncu februarja ali na začetku marca. Foto: Seat

Tarraco ob prvem vizualnem stiku pusti pozitiven vtis. Gre za oblikovno svež SUV, ki nadgrajuje evolucijo oblikovnega jezika znamke z drugačnimi žarometi, zdaj že skoraj standardno globoko zarezano bočno linijo in širokimi žarometi LED zadaj. Njegovo širino nadgrajujejo različni motorji za vsak okus – od osnovnega 1,5-litrskega TSI do najmočnejšega dvolitrskega dizla. V notranjosti ostaja zvest potezam španske znamke, a je razmeroma dobro pregleden v vse smeri, v drugi vrsti je prostora resnično ogromno, prtljažnik pa ima v osnovni postavitvi kar 760 litrov. Kljub svojemu športnemu značaju tarraco s svojo prilagodljivostjo in velikostjo nagovarja predvsem družine, z dodatnima dvema sedežema v tretji vrsti tudi tiste največje, a kljub temu želi vsaj malenkost odstopati od tiguana allspace in Škodinega kodiaqa.

Oblikovna evolucija znamkinega prepoznavnega oblikovalskega podpisa prinaša zadnje žaromete v tehnologiji LED, ki se raztezajo čez celoten zadek. Foto: Seat

Digitalno je dozorel

Če pustimo zunanji videz ob strani (vsake oči imajo svojega malarja), tarraco stavi predvsem na razkošje potniške kabine. Španci zdaj že dolgo časa vedo, da obleka res naredi človeka, a je hkrati pomembna tudi vsebina. Samostoječi 8-palčni zaslon je nameščen višje, na višini voznikovih oči in se zna sporazumevati s sistemoma Apple Carplay in Android Auto. Foto: Seat

Ker so imeli za osnovo že dobro preverjeno in predvsem izredno prilagodljivo arhitekturo MQB, težav z dimenzijskim uvrščanjem modela niso imeli. Kako narediti prostoren in predvsem uporaben avtomobil, so pokazali že pri Škodi, zato so se v razvojnem centru v Martorellu blizu Barcelone osredotočili na povezljivost in digitalizacijo.

Kaj torej to pomeni v praksi? Oblikovalci ali, če želite, snovalci seatove notranjosti so večji, osempalčni zaslon na dotik pomaknili višje na armaturno ploščo. S tem so ustvarili vtis samostoječega zaslona in obenem zaslon pomaknili bližje višini voznikovih oči. Digitalni 10,25-palčni merilniki niso novost, saj jih je prva dobila že najmanjša arona, a je to pravi način, kako izboljšati digitalno pismenost avtomobila. Ker si pri Seatu tako kot pri praktično vsaki znamki želijo privabiti več mlajših kupcev, zna njihov sistem komunicirati z Apple Carplay in Android Auto. Tuj mu ni niti Mirrorlink, glasbene navdušence pa bo razveselila podpora aplikaciji Shazam in Amazonovi Alexi.

Dolžina (mm) Medosna razdalja (mm) Velikost prtljažnika (l) Seat tarraco 4.730 2.790 760 Škoda kodiaq 4.697 2.791 720 Volkswagen tiguan allspace 4.701 2.787 760

Pet centimetrov ali trideset

Seveda smo sedli tudi v drugo vrsto. Tam je prostora resnično ogromno. Velika stranska stekla naredijo prostor svetel, dobrodošel, primeren tudi za manjše otroške riti. A skrbi odpadejo tudi pri odraslih. Tako kot pri naših testih smo uporabili formulo 4 x 4 – po svojih željah smo nastavili voznikov sedež, se preselili k sovozniku in sedež prilagodili še tam. Nato smo sedli še v drugo vrsto. Ob zadnji klopi, pomaknjeni povsem nazaj, je bilo pri naših 180 centimetrih za kolena vsaj petindvajset centimetrov prostora, če ne kar trideset. Ker je klop pomična, smo jo seveda pomaknili še povsem naprej. Tudi takrat je bilo dovolj prostora za naša kolena, od voznikovega sedeža nas je ločilo še pet centimetrov.

Preselimo se še čisto zadaj. Različice s sedmimi sedeži tokrat ni bilo v testni floti, zato zadaj nismo zlezli, smo pa malce potipali tarracovo "Postojnsko jamo". Prtljažni prostor je ogromen. Še večji postane s pomikom zadnje klopi povsem naprej. Ob hitrem pregledu smo našli še nekaj priročnih pomagal, kot so odlagalni prostorčki, kaveljčki in ravno dno. Da, tarraco lahko zadovolji tudi največje družine, ki s seboj prevažajo veliko krame in otroških stvari.

Vozni profili spremenijo delovanje menjalnika, odzivnost stopalke za plin, trdost servoojačevalnika in odzivnost sistema ESP. Foto: Seat

Prtljažnik v osnovni postavitvi meri 760 litrov in se ob dvignjenih zadnjih dveh sedežih sorazmerno zmanjša na 250 litrov. Foto: Seat

Kot veleva tradicija, je ime prispevalo špansko mesto



Zgodbo o izbiranju imena tretjega španskega terenca verjetno že poznate. Seat je od ljubiteljev znamke iz 106 držav prejel skupaj 133.332 predlogov. Predlaganih je bilo 10.130 različnih španskih krajevnih imen, ustreznih smernicam, ki jih je določila znamka. V naslednji fazi strogega izbirnega postopka so predloge ovrednotili po jezikoslovnih in pravnih merilih, strokovnjaki pa so preverili, ali imena ustrezajo vrednotam znamke in ali odražajo bistvo novega modela.



Tarraco je staro ime za mesto, ki se danes imenuje Tarragona, bilo je ena od najstarejših rimskih naselbin na Pirenejskem polotoku v obdobju Rimskega imperija v Hispaniji. Tarraco je prvi Seatov model, za katerega so ime izbrali z ljudskim glasovanjem, obenem pa že 14. špansko geografsko ime, ki so ga uporabili za poimenovanje kakšnega svojega modela. Kar 36 let je že minilo, odkar je leta 1982 prvi Seatov model dobil ime po španskem mestu Ronda. Od takrat so še 12 modelov poimenovali s krajevnimi imeni iz španske geografske zgodovine.

Velik avto, velik motor

Kot pravijo pri Seatu je tarraco najboljši vozniški SUV takšnih dimenzij. Foto: Seat Vsi, ki ste nasprotovali "downsizingu" motorjev, se boste ob pogledu na motorno paleto največjega Seatovega SUV nasmehnili. Praktično celotno motorno paleto sestavljajo dvolitrski agregati, iz povprečja pa štrli le osnovni 1,5-litrski bencinski štirivaljni TSI. Ta ima 110 kilovatov, ker gre za vstopni motor, pa bo zaradi cenovne privlačnosti sparjen le z ročnim menjalnikom in pogonom na sprednji kolesni par.

Bencinsko stran zastopa še dvolitrski štirivaljni TSI s 142 kilovati. Tudi tukaj veliko izbire ni, saj je na volje le s štirikolesnim pogonom 4Drive in samodejnim menjalnikom s sedmimi prestavami. Točno takšen primerek smo vozili tudi mi. Večino trase smo ob časovni stiski zaradi zamude letala prevozili po avtocesti, a nas je ta motor navdušil z vidika mirnosti, praktično neslišnega delovanja in z za takšne specifikacije ugodno porabo. Ta se je na koncu ustavila pri 7,8 litra. Kar dober rezultat, če upoštevamo, da je bil tarraco obut še v 20-palčna platišča (prvi seat s tako velikimi platišči).

Zaradi velikosti samega avtomobila (4.730 mm in 1.687 kilogramov) bi bilo pametno pozabiti na zamero z dizli in pogledati, kaj ponuja dvolitrski dizelski štirivaljni TDI. Na voljo je s 110 in 140 kilovati, navdušil pa bo predvsem voznike, ki si želijo več motornega navora in naredijo več kilometrov.

Še kratek pogled v prihodnost – priključni hibrid bo na voljo na začetku leta 2020.

Tarraco si je arhitekturo sposodil pri tiguanu allspace in kodiaqu, za njegov razvoj so poskrbeli v Martorellu in ga bodo izdelovali v Nemčiji v Wolfsburgu. Foto: Seat

Pri nas konec februarja, lahko zatrese prevlado kodiaqa?

Škodin kodiaq je ob svojem prihodu dodobra zatresel svet večjih športnih terencev. Zaradi priljubljenosti avtomobila so se pri Škodi začele kazati težave, ki jih niso pričakovali. Naročila so presegala proizvodno kapaciteto. Pri Seatu pravijo, da so na morebiten naval pripravljeni. Svoj najnovejši model bodo namreč izdelovali v Nemčiji, točneje v Volkswagnovem obratu v Wolfsburgu.

S tam bodo k nam ob koncu februarja prispeli tudi prvi tarraci. Pričakovanja pri uvozniku so velika, skrbi zaradi premajhnih kvot glede števila avtomobilov pa ostajajo. Tarraco naj bi znotraj Seatove družine imel desetodstotni delež, kar je za paradnega konja znamke, ki je seveda tudi najdražji avtomobil na ceniku, dobra popotnica.

A o njegovi uspešnosti bo odločala cena. Za zdaj točne številke še nismo dobili, saj poganjanja s Španci še potekajo. Želijo si, da bi se na koncu dogovorili za podobno ceno, kot krasi kodiaqa, le tako bodo namreč lahko konkurirali slovenski prodajni uspešnici, ki je bila lani med petimi finalisti izbora Slovenski avto leta.