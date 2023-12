Slovenske garaže: najdražje in najmočnejše novosti leta #video

Naš najdražji testni avtomobil je imel letos ceno 224 tisoč evrov, najzmogljivejši pa moč dobrih tisoč “konjev”. Prodaja športnih in luksuznih avtomobilov je letos v Sloveniji spet rasla in slovenske garaže je popestrilo kar nekaj zanimivih štirikolesnih lepotcev.

Najprej prodajna statistika. Do konca novembra sta razreda športnih in luksuznih avtomobilov zabeležila rast števila registracij, kažejo podatki Sekcije vozil. V višjem razredu so letos v enajstih mesecih registrirali 468, lani v enakem obdobju 362 avtomobilov. Pri športnih avtomobilih je letošnji izkupiček pred začetkom decembra znašal 242, lani pa 210 avtomobilov.

Porsche kot najbolj očitna znamka športnih avtomobilov (večino prodaje sicer zagotovijo športni terenci) je do konca novembra registriral 205, lani 191 avtomobilov. Kar nekaj znamk je izpostavilo uspešno prodajo športnih, praviloma zato tudi najdražnjih izvedenk. Audi je na primer prodal vse modele z oznako RS, ki so jih iz Ingolstadta poslali v Slovenijo. Med temi je bilo trinajst vozil RS6.

Električni BMW za 224 tisočakov:

BMW v novi generaciji "sedmice" najbolj do zdaj posnema poteze sestrskega Rolls-Roycea. Foto: BMW V naši testni floti je vsaj po maloprodajni ceni letos najbolj izstopal novi BMW i7. Ta je imel marca izhodiščno ceno 139 tisoč evrov, z dodatno opremo pa je cena narasla na kar 224 tisoč evrov. Avtomobil je ponujal veliko, to je udobje nastavljivih zadnjih sedežev, velik zaslon s pretočno video vsebino prek celotne širine vozila, samodejno zapiranje vrat, za marsikatero funkcijo celo delujoče glasovne ukaze. Novi i7 oblikovno prav nič ne skriva več ambicij, da bi vsaj malo posnemal sestrsko znamko Rolls-Royce.

“Poslovnež, ki bi serijo 7 želel z električnim pogonom, bo najprej povprašal po njenem dosegu in hitrosti polnjenja. BMW pri obeh vprašanjih dobro izkorišča veliko baterijo, ki ima zmogljivost več kot 100 kWh. Doseg pri avtocestni vožnji je tako v našem primeru znašal okrog 450 kilometrov, poraba pa okrog 22 kWh na sto prevoženih kilometrov. Glede na velikost in maso avtomobila je taka poraba prav zagotovo zelo dobra,” smo zapisali v testu tega avtomobila. Še največja hiba je bil sredinski greben pred zadnjimi sedeži, saj i7 prihaja s klasične in ne električne platforme.

Do “dvestotice” v sedmih sekundah:

Notranjost tesle model S plaid, ki ima več kot tisoč "konjev". Foto: Gregor Pavšič Najmočnejši avtomobil letos v naših rokah sta bila dve tesli v različici plaid. Najprej model S in nato še model X. Pri obeh za pogon skrbijo trije elektromotorji s sistemsko močjo 760 kilovatov (1.033 “konjev”). Pri modelu S znaša idealen pospešek do 100 kilometrov na uro 2,1 sekunde, najvišja hitrost pa 282 kilometrov na uro. Na letališki stezi v Šoštanju smo na zimskih pnevmatikah mejo 200 kilometrov na uro dosegli v sedmih sekundah.

Ni kajpak slabo za dobrih pet metrov in 2,2 tone težak dolg avtomobil, ki ima poleg divje zaloge moči tudi več kot 700 litrov osnovnega prtljažnika. Pri modelu X je praktičnost še toliko večja, posebnost električnega športnega terenca pa ostajajo dvižna zadnja stranska vrata.

Uspešno leto z BMW-jevo oznako M

Odprta vrata v mikavni vozniški prostor BMW M2. Foto: Gregor Pavšič

Med bolj nevsakdanje avtomobile s seznama letošnjih novosti gre najprej umestiti bavarski športni dvojček. BMW je M3 izdelal tudi kot karavana, ob tem pa na ceste letos poslal še novo generacijo neposredno športno usmerjenega M2. Vsaj po namembnosti bi lahko blizu M2 postavili alpino A112, ki pa smo jo konec leta vozili tudi še v najostrejši različici R.

Zelo redko, če sploh kdaj, imajo testni avtomobili štiritočkovni varnostni pas. Nasprotje vsem naštetim je bil letos novi ford ranger raptor, ki se na cesti postavlja s trilitrskim bencinskim šestvaljnikom in tudi letos najvišjo porabo. Raptor je v povprečju na 100 kilometrov porabil od 15 do 16 litrov bencina.

Letos so v Sloveniji še pred decembrom registrirali deset 911 GT3. Foto: Porsche

Pri večini ekskluzivnih in športnih avtomobilov je poraba sicer postranskega pomena, saj navsezadnje tudi niso namenjeni vsakodnevni uporabi in nekaj deset tisoč prevoženim kilometrom. BMW je tako do konca novembra registriral 35 vozil M3, Porsche pa skupno več kot 70 kultnih vozil 911. Deset med temi je bilo v različici GT3, ki v Sloveniji stane vsaj dobrih 200 tisoč evrov.

Na slovenske ceste je letos zapeljal tudi ferrari F8 spider, ferrari 296 GTB, pa maserati MC20, enako tudi šest mercedesov AMG in podobno. Med luksuznimi vozili izstopa registracija rolls-roycea cullinana v prestižni različici black badge. Vrednost tega avtomobila presega pol milijona evrov.

Priključno hibridni ferrari SF90. Foto: Gregor Pavšič

Na vrhu najbolj ekskluzivnih avtomobilov v Sloveniji pa še naprej ostajajo ferrari enzo in vsaj dva porscheja 918 spyder. Nedavno smo v Ljubljani sedeli še v neregistriranem ferrariju SF90 spider. Večino najdražjih avtomobilov v Slovenijo pripeljejo podjetja, ki so specializirana za uvoz tovrstnih avtomobilov in iskanje kupcev. Ljubljanski Autobroker ima na zalogi tudi ferrarija SF90 v različici “assetto fiorano full carbon”. Prodajna cena avtomobila z 200 prevoženimi kilometri je 918 tisoč evrov. To je trenutno tudi najdražji avtomobil, ki je že v Sloveniji in je naprodaj.

Med najdražje avtomobile v slovenskih garažah pa moramo prišteti tudi dirkalne avtomobile, saj so tisti za reli tudi registrirani in se je mogoče z njimi voziti v vsakdanjem prometu. Dirkalniki razreda Rally2 stanejo v povprečju okrog 250 tisoč evrov, v Sloveniji je takih avtomobilov trenutno sedem.

Video - ferrari SF90 spider v Ljubljani: