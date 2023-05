Za 80 tisočakov dodatne opreme? Take užitke nudi tak avtomobil. #foto

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Prav zagotovo je bil BMW i7 eden od najbolj uživaških testnih avtomobilov vseh časov. Tak, ki zleze pod kožo in ponuja ne le vrhunsko udobje, temveč tudi novo raven uživanja za lastnike takega avtomobila. Avtomobila, ki je polno opremljen stal 224 tisoč evrov in je imel z 80 tisočaki že dodatne opreme za čisto nov premijski avtomobil.

Foto: Gregor Pavšič BMW i7 je tehnološki vrhunec nove serije 7, to je tiste serije avtomobilov, ki je v preteklosti na ceste poslala že toliko tehnoloških presežkov. Če izvzamemo še višjo raven prestižnih znamk (Rolls-Royce, Bentley …), je "sedmica" kljub dejstvu, da so električno različico naredili kar na "bencinski" platformi, postavila nove standarde premijske uživaške limuzine. Kdor si jo bo privoščil in z njo zaposlil še šoferja, da bo avtomobil lahko izkusil s sedeža zadaj desno, bo v tem modelu nepopisno užival.

Vendarle pa je treba opozoriti na dilemo: ali bo poslovnež prisegel na električni pogon ali bo raje vzel klasični dizel ali kvečjemu priključnohibridni pogon. Oba sta prav tako zelo tiha, nimata pa težav z dosegom in časi polnjenja. Pri i7 doseg znaša prek 400 kilometrov avtocestne vožnje, polnjenje od 20 do 80 odstotkov pa se bo na poslovnih poteh končalo v dobrih 20 minutah. Cena pa je kajpak relativna. Izhodišča cena za testni i7 znaša slabih 140 tisoč evrov, vse različice niso tako luksuzne, a brez nekaterih dodatkov – prav zagotovo tudi velikega videozaslona zadaj – pa avtomobil izgubi velik del svojih konkurenčnih prednosti. Z njimi pa se cena približa četrt milijona evrov.

Palec gor: doživetje udobja na zadnjih sedežih, videopredvajalnik, zvočna izolacija, učinkovitost polnjenja in doseg

Palec dol: greben pred zadnjimi sedeži, za BMW precej klasična notranjost, visoka cena

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Tri osrednje nemške premijske limuzine so pri elektrifikaciji izbrale različne pristope. Audi A8 je že precej star avtomobil in novo generacijo še čakamo, Mercedes-Benz je za razred S izdelal tehnično povsem ločeni električni model EQS. BMW za zdaj ostaja zvest dokaj zadržanemu pristopu, zato je i7 doma na isti platformi kot njegova klasična brata z bencinskimi, dizelskimi ali priključnohibridnimi pogoni.

V notranjosti v primerjavi z drugimi modeli BMW ni tako poseben kot na primer športni terenec iX, zato pa so zunanji oblikovalci spet poskrbeli za kresanje mnenj. Zunanjost "sedmice" bo delila poglede, vsekakor pa i7 na cesti izstopa, daje vtis tehnološke prefinjenosti in s svojimi potezami – še posebej pa z resda 14 tisoč evrov vredno dvobarvno kombinacijo – prav nič sramežljivo ne posnema svoje daljnega bratranca rolls-roycea.

Foto: Gregor Pavšič

Prav zagotovo je na mestu vprašanje, ali i7 več užitkov ponuja za volanom ali na zadnjih sedežih. Težko bi se odločil, kje najbolj prepriča, vsekakor pa je še najbolje izkoristiti ves potencial v obeh vrstah sedežev.

Spredaj je okolje znano in z vidika BMW tudi že dobro preizkušeno. Kot že rečeno, električni pogon ne prinaša sprememb, kar načeloma ni najbolje. Izza volana je treba poudariti tri stvari: najprej kajpak odlično prožnost 400-kilovatnega elektropogona, nato zares pohvale vredno zvočno zatesnjenost in okretnost sicer 5,3 metra dolge limuzine. Avtomobil je dovolj krotek tudi v mestnem okolju.

Slavni filmski skladatelj Hans Zimmer se je zagotovo trudil, da je za BMW razvil posebne umetne zvoke pogona, a že v prvih kilometrih sem se potrudil in mi jih je prek podmenija uspelo izklopiti. Tako je bilo lažje doživeti ves paket avtomobila.

Pospešek do 100 kilometrov te 2,7 tone težke limuzine znaša 4,7 sekunde, najvišja hitrost – na primer za potrebe vožnje po nemškem Autobahnu – pa 240 kilometrov na uro.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Vendarle pa i7 svojo glavno razliko pokaže na zadnjih sedežih. Udobje je prvovrstno, na zadnjem desnem sedežu je mogoče položaj nastaviti v skoraj ležečega. Tako funkcijo poznamo tudi iz konkurenčnih limuzin, zato pa je BMW presenetil z velikim 31-palčnim zaslonom. Ta seveda ni poceni, je pa izkustveno prava pika na i celotnemu avtomobilu. Če je Tesla v avtomobile pripeljala pretočne videovsebine za potnike spredaj, jih je BMW namenil za potnike zadaj.

Kombinacija udobnih sedežev, zvočne zatesnjenosti, odličnega avdiosistema in velikega zaslona bo za tiste zadaj še kako prav prišla na daljših vožnjah, seveda tudi ob polnjenju baterije oziroma ob drugih priložnostih. Zaslon ima tudi priključek HMDI, mogoče pa mu je tudi spreminjati naklon.

Vmesnik potnika zadaj večinoma upravljata prek manjše digitalne tablice v naslonjalu za roke na vratih. Nosilce za oba zaslona mimogrede izdeluje slovenska Hidria.

Foto: Gregor Pavšič

Foto: Gregor Pavšič

Poslovnež, ki bi serijo 7 želel z električnim pogonom, bo najprej povprašal po njenem dosegu in hitrosti polnjenja. BMW pri obeh vprašanjih dobro izkorišča veliko baterijo, ki ima zmogljivost več kot 100 kWh. Doseg pri avtocestni vožnji je tako v našem primeru znašal okrog 450 kilometrov, poraba pa okrog 22 kWh na sto prevoženih kilometrov. Glede na velikost in maso avtomobila je taka poraba prav zagotovo zelo dobra.

Še bolje se je i7 odrezal pri polnjenju baterije, kjer pomen učinkovitosti za poslovneža na poti celo preseže pomen samega dosega. Na ustrezno zmogljivih polnilnicah se je baterija od 20 do 80 odstotkov napolnila v 27 minutah. Najvišja moč polnjenja je bila 200 kilovatov, kar je tudi uradno najvišja moč polnjenja za ta avtomobil.

Od 20 do 50 odstotkov se je baterija napolnila v desetih minutah, baterijo pa bo glede na krivuljo padca moči na poti smiselno polniti kvečjemu do 60 ali 70 odstotkov.

Ob primerno prazni bateriji je mogoče v tem razmiku sto kilometrov dosega pridobiti v približno desetih minutah.

Foto: Gregor Pavšič

Bo poslovnež z električnim pogonom zamudil na sestanek?

Večina kupcev serije 7 v Sloveniji še vedno izbere dizelski motor. Z električno različico bo vsak bolj izstopal, res pa je, da nato v enačbo uporabnosti prihajajo tudi omenjeni dometi in časi polnjenja. Trenutno bo i7 še najtežje uporabljati v Sloveniji, kjer je ultra zmogljivih polnilnic še zelo malo. V tujini jih je precej več. Poslovnež, ki se bo na sestanek odpeljal tudi proti severu Nemčije, bo pot opravil s postankom, dolgim okrog 20 minut.

Električni i7 od dizelske "sedmice" dražji za 12 tisočakov

Izhodiščna cena za i7 je slabih 140 tisoč evrov, v primeru testnega avtomobila pa je bilo na vozilu še za 84 tisoč evrov dodatne opreme. Omenili smo že dvobarvno kombinacijo za 14 tisoč evrov, dodajmo še paket M Sport za osem tisoč, paket notranjosti za 13 tisoč in paket executive lounge za 13 tisoč evrov. Zvočni sistem Bowers & Wilkins stane sedem tisoč evrov.

Cenovne razlike med pogoni sicer niso skrajno velike. Priključni dizelsko-električni hibrid stane od 116 tisoč, dizelska različica pa od 127 tisoč evrov. Električna različica je torej od dizla dražja za 12 tisoč evrov.