Slovenec na asfalt "narisal" prav posebno voščilo #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Andrej Jereb in toyota GT 86

Nekdanji slovenski prvak v reliju in eden od najuspešnejših Toyotinih trgovcev v Sloveniji Andrej Jereb je s toyoto GT 86 posnel prav posebno novoletno voščilnico. Napisal jo je kar na asfalt pred svojim prodajnim salonom v Izoli.

Toyota je v Evropi in jasno tudi v Sloveniji zavezana hibridni tehnologiji, ki predstavlja že več kot polovico pogonov (v Sloveniji konkretno 65 odstotkov) v vseh njihovih avtomobilih. Tam, kjer v enem modelu ponujajo tako hibridni kot klasični bencinski motor, je delež hibridnega celo večji od 90 odstotkov.

Toyota ohranja tudi vozniško zabavne avtomobile

Japonska avtomobilska znamka pa kljub temu ohranja živ tudi svoj dinamični obraz znamke. Letos je bila Toyota navsezadnje svetovni prvak v reliju med vozniki (lani med proizvajalci), v ponudbi pa imajo z obujeno supro in že nekaj let starim GT 86 tudi dva izrazito vozniško zabavna avtomobila s pogonom na zadnji par koles.

Prav v toyoto GT 86 se je usedel tudi nekdanji vrhunski slovenski voznik relija Andrej Jereb, ki je sicer že 15 let tudi Toyotin trgovec v Izoli in celo zaporedni dobitnik prestižnega priznanja ičiban za najvišjo oceno zadovoljstva strank v Sloveniji. Jereb je pred novim letom posnel zanimiv video z božičkom. Ne dvomimo o tem, da je vsaj med snemanjem v avtomobilu sedel on, ne Božiček.