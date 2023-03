Skok v Italijo: danes začenjata največji izziv kariere

Boštjan Avbelj je lani v Italiji presenetil z naslovom prvaka v prvenstvu IRC in dal vedeti, da se lahko tudi slovenski voznik kosa z najboljšimi pri naših zahodnih sosedih. Močno italijansko prvenstvo je s prihodom Slovenca, ki mu zapiske bere Damijan Andrejka, pridobilo na zanimivosti. Avbelj, lani po izboru slovenske zveze AŠ2005 tudi avtomobilist leta, se je pozimi z moštvom Munaretto dogovoril za prestop v še močnejše absolutno državno prvenstvo Italije. Tam bo še naprej vozil škodo fabio rally2. Čeprav se hitro uči tudi makadamske podlage, ima za zdaj potrjene nastope na asfaltnih relijih italijanskega DP.

Slovenska posadka želi še nadgraditi lansko uspešno sezono. Foto: Uroš Modlic

Prvi med temi se začenja že danes popoldne. Za reli Il Ciocco je Avbelj dobil štartno številko osem. Prvi favorit prvenstva bo spet Andrea Crugnola (citroën C3 rally2), ki je v prvenstvu prevladoval že lani. Uvodni reli bo dokaj kratek in ne bo dopuščal napak, česar pa je slovenska posadka vajena že iz lanske sezone. Uvodni reli sezone ima namreč le deset hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini sto kilometrov. Začetek sezone bo resnično sprinterski, saj nobena med preizkušnjami ni dolga več kot 15 kilometrov.

Avblja letos v Italiji čakajo nastopi na več odmevnih relijih. To so predvsem klasike, kot so reliji San Remo, Targa Florio in 1000 Miglia pri Brescii. Eden največjih izzivov bo prav gotovo reli v Rimu, ki šteje tudi za evropsko prvenstvo v reliju.