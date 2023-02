Slovenca spet odlična, Italijane lahko že rahlo skrbi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Boštjan Avbelj, lanski avtomobilist leta v Sloveniji, je z odliko začel novo sezono. Na kratkem makadamskem reliju v okolici Arezza je predse spustil le aktualnega italijanskega prvaka, pa še to le za 0,3 sekunde.

Za Boštjana Avblja in Damijana Andrejko (škoda fabia rally2) je bil to šele drugi makadamski reli v karieri. Po zmagi na decembrskem reliju Prealpi Mastershow sta Slovenca novo sezono začela na krajšem makadamskem reliju pri italijanskem Arezzu. Avbelj, lani prvak italijanskega prvenstva IRC in avtomobilist leta v Sloveniji po izboru zveze AŠ2005, je kljub pomanjkanju kilometrine na makadamu odpeljal odlično.

Po devetih hitrostnih preizkušnjah je o zmagovalcu odločalo manj kot pol sekunde. Zmage se je veselil Andrea Crugnola (citroen C3 rally2), aktualni italijanski prvak v absolutnem prvenstvu (CIR). Avbelj je v zaključku relija dobil dve hitrostni preizkušnji, a bil za Crugnolo vendarle 0,3 sekunde prekratek. Tretje mesto je osvojil Alessandro Bettega (škoda fabia rally2), četrto pa ob Crugnoli še drugi voznik italijanskega Citroena - Umberto Scandola.

Avbelj letos tudi med italijansko elito?

Za Avblja in Andrejko je bil ta reli odlična napoved nove sezone. Avbljev tekmovalni program z moštvom Munaretto za zdaj uradno še ni potrjen, a če se bodo uresničile napovedi o Avbljevi selitvi v absolutno italijansko prvenstvo, nas čaka zanimiva tekmovalna sezona. Crugnola in Scandola bosta tam spadala med glavne favorite za sam vrh.

Na reliju Terre Valle del Tevere je poleg Avblja zelo uspešno nastopila tudi posadka Darko Peljhan - Matej Čar (mitsubishi lancer EVO9). Kljub manjšim tehničnim težavam sta bila trinajsta skupno in najhitrejša v svojem razredu N4.