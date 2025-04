Škoda s svojim najhitrejšim do "stotice", tak je mali SUV na steroidih #foto

Še noben serijski Škodin avtomobil ni imel takega pospeška do "stotice" kot električni elroq vRS.

Škoda je zmogljivejšo različico električnega elroqa pokazala na tednu mode v Milanu. Elroq je z dodatkom vRS dobil poleg zunanjih sprememb tudi nekaj tehničnih izboljšav, ki so usmerjene v boljši izkoristek pogona in tudi hitrega polnjenja.

Elroq je tako dobil sistem dveh elektromotorjev in pogon, ki ga poznamo že iz Volkswagna ID.4 GTX. Sistemska moč obeh motorjev je 250 kilovatov. Do sto kilometrov na uro bo ta elroq pospešil v 5,4 sekunde, kar je do zdaj zanimivo Škodin avtomobil z najhitrejšim pospeškom. Najvišja hitrost je 180 kilometrov na uro.

Kapaciteta baterije je 79 kilovatnih ur (kWh). V primerjavi s klasičnim elroqom so povečali največjo moč hitrega polnjenja z enosmernim tokom DC na 185 kilovatov. Po WLTP znaša doseg do 550 kilometrov, kar je nekaj manj kot pri klasičnem elroqu z enako baterijo.

Pri Škodi izpostavljajo še bolj športno usmerjeno podvozje. Spredaj je 1,5 in zadaj en centimeter bližje cesti, trše je tudi vzmetenje. Za doplačilo bo na voljo tudi dinamično uravnavanje podvozja. Na sprednji osi so namestili še zmogljivejše zavore.

Različica vRS prinaša večji nabor vključene opreme, 21-palčna platišča in več dodatkov, ki to različico opazno razlikujejo od klasičnega elroqa. Zanimivo bo videti cene takega avtomobila. Pri enyaqu je bila različica vRS prav tako izjemno vpadljiva, toda zelo visoka (testni avtomobil je stal 78 tisočakov) je bila tudi njegova cena.

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda

Foto: Škoda