Si želite majhen avtomobil? To je ena najboljših izbir. #foto

Trg malih mestnih avtov se že nekaj let pospešeno krči, nekatere znamke pa so zaradi majhnih marž v najmanjšem segmentu že vrgle puško v koruzo. To vsekakor ne velja za Hyundai, ki je novo generacijo i10 znatno spremenil in je čez noč postal eden prijetnejših modelov v razredu. Tretja generacija je od včeraj naprodaj tudi v Sloveniji z vstopno ceno od deset tisoč evrov dalje, a bo za vizualno všečen in z varnostnimi sistemi opremljen avto treba plačati vsaj 11 tisoč evrov.

Tekmece v razredu majhnih mestnih avtov lahko preštejemo na prste ene roke. Poleg novega i10 je tukaj seveda še renault twingo in pa oba italijanska aduta fiat 500 in panda. Trije tekmeci pa so že naredili prehod na električni pogon, to so volkswagen up, škoda citigo in smart forfour. Ravno zaradi osipa nekaterih tekmecev želijo pri Hyundaiju to izkoristiti. Kot pravijo, je i10 že od nekdaj presenetljivo dobro prodajan model. V Sloveniji so jih od leta 2008 prodali preko 1.600, z novo generacijo pa želijo približno 350 kupcev letno.

Želi biti tehnološko na vrhu razreda

Hyundai je pri tretji generaciji i10 nekoliko bolj izpostavil dinamične linije, saj želi s tem nagovoriti predvsem mlajše voznike. Avtomobil Foto: Gašper Pirman je postal dva centimetra nižji, za dva centimetra pa so mu preko razširjenih blatnikov povečali tudi širino. Hyundai želi z njim ponuditi tehnološko najbolj dovršen avtomobil razreda.

Pogled na seznam serijske opreme je posledično precej dolg za ta razred. Tam ne manjka niti sistem za pomoč pri ohranjanju vožnje v voznem pasu, sistem za nadzor voznikove zbranosti, zaviranje v sili, štiri zračne blazine in še nekaj drugih varnostnih asistentov.

Z višanjem paketa, na voljo so dodatni trije, kupec dobi še avtomatsko klimatsko napravo, osempalčni zaslon na dotik, dnevne luči LED, kamero ...

Foto: Gašper Pirman

Dva atmosferca, turbo bencinar rezerviran za prihajajoči N line

Ker se masa i10 giblje okoli tone (odvisno od motorja, menjalnika, opreme) seveda ne potrebuje zelo zmogljivih prisilno polnjenih bencinskih motorjev. Osnovni je tako litrski atmosferski trivaljnik z 50 kilovati, nekoliko močnejši je 1,2-litrski štirivaljni atmosferski motor z 62 kilovati. Pri obeh je na voljo 5-stopenjski ročni ali robotizirani samodejni z enakim številom prestav.

Poleti bo na ceste zapeljal še športno navdahnjeni i10 N line. Poganjal ga bo litrski turbo trivaljnik z 74 kilovati, ki bo navor prenašal preko sprednjega kolesnega para izključno s pomočjo 5-stopenjskega ročnega menjalnika.

Za štiri ali pet

Kot je v tem razredu že navada, je lahko i10 homologiran tudi kot štirisedežnik. Zadnja klop je enaka kot pri petvratni različici, a na sredini ni varnostnega pasu in naslonjala za glavo. Za doplačilo 280 evrov vam pri uvozniku vgradijo še to, a kot pravijo, povpraševanja po štirivratni različici ni. S ponudbo izključno štirih sedežev so se odločili predvsem zaradi konkurence, ki to možnost tudi ponuja.

Je pa z 252 litri nadpovprečno velik prtljažni prostor, ki je zaradi tega globok, a nudi več prostora. Tudi na zadnji klopi je bilo razmeroma dovolj prostora za naša kolena, tako da je i10 načeloma primeren sopotnik tudi za štiri potnike.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman