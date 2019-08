Uradno: Hyundai z novim mestnim avtomobilom #foto

Sodeč po skici bo novi hyundai i10 ponudil drugačno oblikovalsko zasnovo in avtomobil bo postal oblikovno bolj dinamičen. Avtomobil so Korejci oblikovali prek svojega evropskega oblikovalskega studia v Frankfurtu, kjer so poskušali avtomobilu dodati predvsem mladosten in igriv videz. Platformo si bo novi i10 predvidoma delil z zadnjo kio picanto.

Varnostnih in asistenčnih sistemov ne bo malo

Hyundai za zdaj še ni razkril tehničnih podrobnosti svojega novega malčka, pri katerem pa obljubljajo boljšo kakovost izdelave in številne varnostne sisteme.

Med temi bosta sistema Car Play in Android Auto, prav tako bo znal prepoznati nevarnost trka s pešci, imel bo vzvratno kamero, držal bo smer znotraj prometnega pasu, na seznamu doplačljive opreme bo tudi samodejni vklop dolgih žarometov.