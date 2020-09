Še zadnji velikan: tako Airbus sestavlja zadnjega A380

Airbus je od največjega potniškega letala na svetu pričakoval veliko, toda spremembe na letalskem trgu so dale prednost nekoliko manjšim letalom. Od načrtovanih 1.200 so jih do začetka lanskega leta, ko so napovedali konec programa za A380, uspeli prodati le 234. Zadnjega trenutno sestavljajo v Franciji, namenjen pa je družbi Emirates Airlines.

Zadnji A380 ima serijsko številko 272

To je letalo s serijsko številko 272, je poročal CNN. Letalo se nahaja na Airbusovem območju letališča Toulouse-Blagnac, kjer pa ga do predaje v roke naročnikov čaka še mnogo poti in sestavljanja.

Sledi montaža motorjev, testi električnih in hidravličnih sistemov, računalnikov in podobno. Sledijo testi kalibracije prikaza goriva, sistema za nadzor tlaka v kabini, radarja, radijske komunikacije, navigacijskih naprav in podobno.

Prvi testni polet čaka letalo do Hamburga v Nemčiji, kjer mu bodo namestili opremo potniškega prostora in tudi izbrane naročnikove zunanje barve.

The last one ! 😭Initial assembly of msn 272, the last #Airbus #A380 is completed, it was transferred from station 40 to station 35 this morning. 🇦🇪 #AvGeek #Toulouse pic.twitter.com/wvKDqKyLil — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 23, 2020

The station 40 is now empty forever, no more A380 to assemble... 🥺 pic.twitter.com/ny6HZ8ZEph — Aviation Toulouse (@Frenchpainter) September 23, 2020

Sestavni deli prihajajo iz vseh koncev Evrope

Za vsakim A380 stoji okrog 1.500 dobaviteljev. Letalo je sestavljeno iz okrog štirih milijonov delov, ki prihajajo iz 30 različnih držav. Vsako izdelano letalo je poskrbelo za pravi šov v francoski vasi Levignac, skozi katero s tovornjaki na mesto končnega sestavljanja peljali krila, dele trupa in zadnji horizontalni stabilizator.

Airbus je prvega A380 leta 2007 predal družbi Singapore Airlines.