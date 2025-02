Prve svetovne prvake formule ena med vozniki poznamo od leta 1950 naprej, svetovno prvenstvo konstruktorjev pa so uvedli osem let pozneje. Leta 1958 je prvi konstruktorski naslov osvojilo britansko moštov Vanwall, kar je pomenilo začetek britanske konstruktorske prevlade v svetu formule ena.

Stirling Moss za volanom Vanwallovega dirkalnika formule ena v poznih petdesetih letih. Foto: Vanwall

Poskus obuditve znamke Vanwall je podprl tudi Bernie Ecclestone. Foto: Vanwall Ime Vanwall se poskuša vrniti v moderni avtomobilski svet. Pred dvema letoma so pokazali koncept prvega avtomobila in napovedali serijsko proizvodnjo za lanski januar. To se ni zgodilo in zdaj so tu nove obljube in podrobnosti.

Lastniki obujene znamke Vanwall, za katero stoji Colin Kolles - bil je dolgoletni vodilni operativec v več moštvih formule ena, so napovedali sodelovanje s Hyundaijem in uporabo njihove platforme e-GMP.

Foto: Vanwall

Napovedujejo dva modela s štirikolesnim pogonom

Vanwall torej načrtuje visokozmogljive električne avtomobile, ki bodo nastali na omenjeni 800-voltni platformi. Vanwall je napovedal avtomobil vandervell H-GT s sistemsko močjo 239 kilovatov, ob tem pa še različico N-GT z močjo 478 kilovatov in maso pod dvema tonama. Tak avtomobil bi bil tehnično soroden s hyundaijem ioniq 5 N in kio EV6 GT.

Ostale podrobnosti niso znane, prav tako ne nov načrtovan datum prihoda na trg in mesto proizvodnje bolj ali manj nišnih avtomobilov.

Zgodovina znamke Vanwall