Gregor Pavšič

Gregor Pavšič

Se ga spomnite? Po 30 letih Audi napoveduje nov divji karavan. #foto

Audi RS5 | Za zdaj še zakrita napoved novega audija RS5. | Foto zajem zaslona

Za zdaj še zakrita napoved novega audija RS5.

Foto: zajem zaslona

Pri Audiju za zdaj še skrivnostno napovedujejo novi RS5, ki bo tako limuzina kot tudi karavan.

Audi bo kmalu predstavil novo generacijo modela RS5, ki bo nadomestil dosedanji RS4 in se postavil kot direktni tekmec modelom, kot so BMW M3 in mercedes AMG C63 S E Performance. Pričakujemo klasično limuzinsko in tudi karavansko različico. Fotografije in material, ki so se pred uradno premiero razširili po spletu, napovedujejo agresivno oblikovan sprednji in zadnji del vozila, širše blatnike, velike usmerjevalnike zraka in dinamično oblikovne elemente.

Notranjost bo sledila sodobni Audi viziji s sofisticirano digitalno armaturo, vključno z velikim digitalnim kokpitom in modernim infotainment sistemom. 

RS5 bo priključni hibrid

Pod pokrovom motorja bo RS prvič zasnovan kot priključni hibrid. To bo kombinacija 2,9-litrskega V6 turbomotorja in elektromotorjev, ki naj bi skupaj ustvarila zagotovila precej več moči kot pri S5, hkrati pa omogočila tudi vožnjo na električni pogon. Tehnični podatki še niso uradno potrjeni. 

Celoten model bo temeljil na Audijevi platformi PPC (Premium Platform Combustion),  ki jo že uporablja nova generacija A5/S5. Za RS5 bo značilna agresivnejša aerodinamika, zmogljivejše vzmetenje in večje zavore za zahtevnejšo športno vožnjo. Uradna premiero serijske različice pričakujemo kmalu. 

Audi RS2 iz leta 1994. | Foto: Audi Audi RS2 iz leta 1994. Foto: Audi

32 let od audija RS2

Pri Audiju so leta 1994 predstavili model RS2 - to je bil  prvi model z oznako RS, ki postavil temelje Audijeve športne dediščine. S 315-“konjskim” petvaljnim turbomotorjem je takrat veljal za najhitrejši serijski karavan na svetu, izdelali pa so le 2.891 primerkov. RS2 ni bil zgolj zmogljiva posebnost, temveč začetek linije visokozmogljivih modelov, ki so oblikovali identiteto znamke – in kot poudarjajo v Ingolstadtu se zgodba z novim RS5 kmalu nadaljuje.

