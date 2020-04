Samovozeči avtomobili kot vzrok za več popivanja?

Več kot tretjina odraslih bi popila več alkohola, če bi imeli na voljo avtonomno vozilo. To je eden ključnih poudarkov zadnje raziskave, ki so jo opravili avstralski znanstveniki. Zaskrbljujoč je predvsem podatek, da bi se med odraslimi znatno povečalo pitje alkohola, čeprav nobeden ne bi sedel za volan močno vinjen.

Raziskovalna ekipa z univerze Curtin iz avstralskega Pertha je opravila anketo pri 1.334 ljudeh, ki imajo dovoljenje za vožnjo in pijejo alkohol. Želeli so pridobiti podatke o tem, kako bi vozniki, ki pijejo alkohol, sprejeli prihod avtonomnih avtomobilov. Raziskovalce je zanimalo predvsem, ali bi po pitju alkohola uporabili avtonomni avtomobil, oziroma bi ga zaradi tega spili več, vedoč, da jih bo do doma odpeljal avtomobil kar sam.

Ni treba voziti? Super izgovor za večji vnos alkohola.

V raziskavi so tako ugotovili, da bi kar 49 odstotkov voznikov uporabilo avtonomni avtomobil, potem ko bi si privoščili pitje alkohola. Kar 37 odstotkov ljudi pa bi popilo še več alkohola, če bi jih lahko potem naokoli prevažal avtonomni avtomobil.

V študiji so dokazali, da so mlajši bistveno bolj dovzetni za pitje alkohola in uporabo avtonomnega vozila, ker imajo pozitiven odnos in zaupanje do takšne tehnologije. Hkrati raje uporabljajo za prevoz platforme car-sharing in so posledično bistveno bolj ranljiva skupina, ki bo brez zadržkov kljub pitju alkohola sedla za volan samovozečega avtomobila.

Države bodo morale z ustreznimi zakoni regulirati pitje alkohola in vožnjo z avtonomnim avtomobilom, so med drugim zapisali še avstralski raziskovalci.

Manj vinjenih za volanom, a večja poraba alkohola

Rezultati so raziskovalcem dali jasne podatke - s prihodom avtonomnih avtomobilov se bo zmanjšalo število kazni zaradi vožnje pod vplivom alkohola, a znatno povečalo pitje alkohola. S povečevanjem popivanja in uporabo avtonomnih avtomobilov pa se bodo morale spopadati države in pripraviti ustrezne zakone, so zaključili raziskovalci.

''Ko bodo enkrat avtonomna vozila postala dostopna, bodo postala sredstvo za znatno povečanje pitja alkohola izven svojih domov in razlog za bolj pogosta težka popivanja,'' je komentirala izsledke raziskave Simone Pettigrew, soavtorica študije.