S tovornjaka odpadlo kolo in trčilo v avtomobil #video

Celotno kolo je bilo pravi izstrelek

Do nesreče je prišlo na avtocesti v zvezni državi New Yersey. Eno izmed koles je odpadlo s tovornjaka in je tako postalo pravi izstrelek. Kolo je preskočilo vmesno varovalno ograjo in poskakovalo po nasprotni strani avtoceste.

Tam je trčilo neposredno v enega izmed avtomobilov. Sila trčenja je bila zaradi mase kolesa vidno zelo velika, kljub temu pa po poročanju ameriških medijev v avtomobilu potniki niso utrpeli težjih poškodb.