S temi preprostimi triki bodo vaši brisalci delovali bolje kot kadarkoli prej

Ste se kdaj vprašali, koliko pozornosti namenite brisalcem na svojem vozilu? Ko pomislimo na varno vožnjo, najprej pomislimo na ustrezne zavore, brezhibne pnevmatike in varnostne pasove. Brisalci, ki jim velikokrat ne posvečamo nobene pozornosti, pa so majhen, a ključen del za varno vožnjo. Ko delujejo brezhibno, se skoraj ne zavedamo njihove pomembnosti. A ko odpovejo, se vsak voznik znajde v težavah.

Večina voznikov dela podobne napake, ko gre za brisalce. Prva je zagotovo ta, da jih zamenjajo prepozno. Brisalci niso več uporabni, ko začnejo puščati črte ali ko otrdi guma na metlicah. Večina voznikov čaka, da brisalci postanejo povsem neuporabni, preden jih zamenjajo. To vodi v manjšo vidljivost in večje tveganje za nastanek nesreč. Prav tako je pogosta napaka nepravilna uporaba brisalcev v zimskih razmerah. Veliko voznikov pozimi pozabi izklopiti brisalce pred izstopom iz vozila. Če se brisalci zalepijo na zamrznjeno vetrobransko steklo, jih lahko ob ponovnem zagonu motorja poškodujete. Prav tako je pomembno, da brisalcev ne uporabljate za odstranjevanje snega ali ledu – to delo raje prepustite strgalu.

Avtomobilski brisalci opravljajo pomembno nalogo v dežju, snegu ali megli, saj zagotavljajo dobro vidljivost in s tem omogočajo varno vožnjo. Kljub temu jih mnogi vozniki pogosto zanemarijo, kar lahko vodi do nevarnih situacij.

Citroën se je odločil, da lahko oktobra ob rednem servisu vozil vsak voznik nove brisalce dobi za simboličen en evro.

S tem Citroën aktivno skrbi za večjo varnost v prometu, saj dobro delujoči brisalci bistveno izboljšajo preglednost ceste, še posebej v zahtevnih vremenskih razmerah, ko so hitri in jasni odzivi voznika ključnega pomena.

Kako preveriti stanje brisalcev?

Brisalci so najpogosteje izdelani iz gume, ki sčasoma izgublja svojo prožnost. Zato je priporočljivo, da jih redno pregledujete in po potrebi zamenjate. Če med delovanjem puščajo črte, cvilijo ali ne očistijo stekla enakomerno, je to jasen znak, da potrebujejo zamenjavo. Pomembno je tudi redno čiščenje metlic brisalcev, saj se na njih nabira umazanija, ki lahko poškoduje steklo ali pa pospeši obrabo gume.

Nasveti za brezhibno delovanje brisalcev

Redno preverjajte stanje gumic in ne pozabite jih očistiti.

Ne uporabljajte brisalcev, če je vetrobransko steklo suho, saj lahko poškodujete metlice in steklo.

Pred zimo preverite, da so brisalci v dobrem stanju, in jih po potrebi zamenjajte.

Uporabljajte ustrezno tekočino za čiščenje vetrobranskega stekla, ki je odporna proti zmrzali in preprečuje nabiranje umazanije.

Citroën si na vsakem koraku prizadeva, da svojim strankam zagotavlja brezskrbno in varno vožnjo, zato smo se tudi tokrat odločili za posebno akcijo. Brisalci, ki pogosto ostajajo v ozadju naše pozornosti, igrajo ključno vlogo pri zagotavljanju jasne vidljivosti in s tem varnosti na cesti. Ko vas bo naslednjič ujel dež, se spomnite, da so brisalci vaši tihi zavezniki, ki vam pomagajo priti varno na cilj.

