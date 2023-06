Ročna zavora? Volkswagen bo začasno omejil proizvodnjo električnih.

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen bo v tovarni v Emdnu za dva tedna ustavil eno izmed delovnih izmen na liniji za električne avtomobile. Ta dva tedna bosta privedla do načrtovanega štiritedenskega poletnega premora za zaposlene na Volkswagnovi električni liniji.

To je za nemške medije potrdil Walter Wulff, vodja odbora delavcev v omenjeni nemški tovarni. Po besedah Wulffa vodstvo Volkswagna 300 od 1.500 zaposlenih z delovnim razmerjem za določen čas avgusta ne bodo podaljšali pogodbe.

Prestavili so začetek proizvodnje ID.7

Zmanjšan obseg proizvodnje bo imel neposreden vpliv na modela ID.4 in tudi novega ID.7. Kot je za nemško tiskovno agencijo še povedal Wulff, je povpraševanje po Volkswagnovih električnih avtomobilih do 30 odstotkov pod začetnimi predvidevanji.

Že julija bi moral Volkswagen začeti proizvodnjo ID.7, a zdaj so začetek proizvodnje prestavili proti koncu leta. To pod vprašaj postavlja tudi letošnji prihod ID.7 v Slovenijo, kar je bil načrt uvoznika, enako tudi razpoložljive kvote modelov ID.4 do konca leta.

"Število registracij električnih avtomobilov je še vedno visoko, a skrbi nas nenaden padec v povpraševanju. Ne le pri Volkswagnu, temveč tudi pri preostalih proizvajalcih," je dejal Olaf Lies, gospodarski minister nemške dežele Spodnje Saške.

V Emdnu bodo še naprej brez sprememb izdelovali avtomobile s klasičnimi motorji, med njimi tudi trenutnega passata. Proizvodnja tega modela se bo iz te tovarne letos po 46 letih umaknila.