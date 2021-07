Posel rent-a-car: Volkswagen želi prevzeti Europcar

Pri Europcarju so potrdili ponudbo 50 centov na delnico konzorcija, ki ga vodi Volkswagen. Konec junija so zavrnili ponudbo po 0,44 evra na delnico, zdaj torej konzorcij poskuša z višjo ponudbo. Po tej bi bil nakup vreden 2,8 milijarde evrov.

Foto: Reuters

Europcar bo danes predstavil podatke letošnjega poslovanja. Podjetja s ponudbe oddajanja avtomobilov po sistemu rent-a-car so imela lani v obdobju epidemije covid-19 še posebej težko poslovno leto. Ker so se ustavili turistični tokovi, je bilo tudi toliko manj povpraševanja po njihovih avtomobilih. Prihodki za Europcar so lani upadli za 45 odstotkov, kar je pripeljalo do izgube 645 milijonov evrov.

Pred 15 leti so ga prodali za 3,3 milijarde evrov

Volkswagen je v preteklosti že bil lastnik Europcarja, ki je sicer francosko podjetje. Leta 2006 so ga prodali za 3,3 milijarde evrov.

Danes bi bil Europcar za Volkswagen predvsem strateška naložba, ki bi jim pomagala ponuditi nove storitve mobilnosti in najemanja avtomobilov v prihodnje.