Renault nehote napovedal povsem nov avtomobil

V finančnem poročilu skupine Renault za leto 2019 je bila priložena tudi spodnja fotografija, kjer je začrtana pot elektrifikacije v prihodnjih letih. Na njej sicer ni velikih presenečenj, saj so razkriti modeli že uradno napovedani, devet pa jih ostaja zakritih. Pripis pri manjšem mestnem avtomobilu pa razkriva precej – med letoma 2021 in 2022 bo na ceste zapeljala prva povsem električna dacia.

Fotografija sicer ne razkriva veliko. Novi zoe je že na cestah, Renault je že potrdil prihod priključno hibridnih modelov megane in captur ter hibridnega clia. Električni twingo je bil tudi že uradno napovedan, da bo prihodnost zanimiva, pa bodo poskrbeli preostali skriti modeli. Šest bo povsem novih, v prihodnjih dveh letih pa bo na ceste zapeljal tudi prvi model znamke, ki bo slonel na namenski arhitekturi, namenjeni izključno električnim avtomobilom.

Tudi nizkocenovna Dacia ni imuna na emisijske zakone

Bolj kot elektrificirana modelna ofenziva nam je v oči padla uradna napoved prve električne dacie. Urbani mestni avtomobil bo na ceste zapeljal med letoma 2021 in 2022, a trenutno razen te napovedi nimamo nobene oprijemljive informacije.

Kot predvidevajo nekateri mediji blizu znamke, bo električna dacia slonela na twingu Z.E. ali na modelu city K-ZE, ki je namenjen le kitajskemu trgu. Ker je twingo povezan s smartovim električarjem, bo Renault težko znižal stroške, da bo avtomobil zanimiv širši množici, zato bo verjetno osnovo ponudila kar city K-ZE. Pred časom so to napovedali tudi pri Renaultu, kjer so dejali, da bodo kmalu pokazali različico modela K-ZE, prilagojenega za evropski trg.

Kako prepričati evropskega kupca?

Če želijo pri Dacii prepričati evropske kupce, bo morala biti kitajska osnova dodobra posodobljena. Mali električni avtomobil ima 33 kilovatov in 125 njutonmetrov navora ter pod dnom vgrajeno baterijo s kapaciteto 26,8 kilovatne ure, kar je dovolj za 271 kilometrov po merilnem ciklu NEDC.

K-ZE bo moral imeti precej več varnostne opreme in drugih bombončkov, zato se bo cena v primerjavi s kitajsko nedvomno dvignila. Tam je namreč K-ZE ugoden, stane 61.800 juanov, kar je po današnjem tečaju 8.100 evrov. Čeprav so pri skupini Renault s fotografijo jasno napovedali prihod Daciinega električnega avtomobila, pa bo za podrobnejše informacije treba počakati še nekaj časa.