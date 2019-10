Prva med novostmi leta, ki lahko obrne mišljenja Slovencev #foto

Vse od leta 2012 ima zoe pomembno vlogo na trgu električnih vozil. Eden izmed pionirjev elektromobilnosti je zdaj vstopil v tretje življenjsko obdobje in na krilih prodajnih uspehov predhodnikov optimistično zre v prihodnost. V sedmih letih so jih namreč prodali že 166 tisoč, zato si je zoe nadel tudi titulo najbolje prodajanega električnega avtomobila v Evropi

Vse od leta 2012 ima zoe pomembno vlogo na trgu električnih vozil. Eden izmed pionirjev elektromobilnosti je zdaj vstopil v tretje življenjsko obdobje in na krilih prodajnih uspehov predhodnikov optimistično zre v prihodnost. V sedmih letih so jih namreč prodali že 166 tisoč, zato si je zoe nadel tudi titulo najbolje prodajanega električnega avtomobila v Evropi Foto: Gašper Pirman

Močno prenovljeni renault zoe je ena prvih pomembnih novosti električnih vozil v roku enega leta. Vozili smo ga na Sardiniji in ugotovili, da ima lahko doseg vsaj okrog 350 kilometrov, da je z večjo baterijo, novim bolj varčnim motorjem in hitrim polnjenjem DC vsakodnevno bolj uporaben, z digitalizirano notranjostjo pa uporabniku precej bolj prijazen avtomobil kot do zdaj.

Pred dnevi je v Slovenijo pripeljal prenovljeni hyundai ioniq, zdaj smo prvič vozili tudi precej bolj konkurenčnega Renaultovega zoeja. Oba sta napoved nove generacije električnih vozil, ki bi lahko občutno povečala njihov delež tudi na slovenskih cestah. V naslednjih mesecih pričakujemo še peugeota e-208, opel corso-e in Volkswagnovega ID.3. Vsi se bodo v klubu dosega 'čez 300 kilometrov' pridružili hyundai koni.

Zoe z večjo baterijo (52 kWh) in novim varčnejšim motorjem realno obljublja dosege do okrog 350, morda celo 370 kilometrov. Že znanemu trifaznemu polnjenju AC dodaja prvič še 'hitro' polnjenje z enosmernim tokom DC. Tu je še bolj digitalizirana notranjost in uporabniku prijaznejši avtomobil.

Cene? Zoe bo skupaj z baterijo stal slabih 30 tisočakov, kar z odbito subvencijo pomeni ceno okrog 23 tisoč evrov. Če bi upoštevali realni prihranek s pogonsko energijo, se lahko postavi ob bok avtomobilom majhnega razreda s ceno pod 20 tisočaki.

Stari dobri zoe, vendar s pomembnimi novostmi

Res je, pogled na zunanjo lupino novega zoeja ne razkriva, da se pod njo skriva veliko novega. Dimenzijsko ostaja nespremenjen, prav tako je oblikovalska ekipa iz Pariza ohranila njegove proporce in poteze. A čeprav so spremembe na prvi pogled majhne, so pomembne in v določenem pogledu tudi prelomne za nadaljnji razvoj zoeja.

Malenkost drugačno zasnovo odbijača in mrežast večji spodnji del s kromiranimi dodatki zasenčijo serijsko vgrajeni žarometi LED, ki v primerjavi s predhodnikom za 75 odstotkov izboljšajo svetilnost. V tehniki LED so tudi sprednje meglenke in vizualno spremenjene zadnje luči. Tako kot predvsem pri nekaterih premijskih avtomobilih so smerniki zadaj dinamični.

Zadnje luči so v tehniki LED in imajo vgrajen dinamični smernik. Foto: Gašper Pirman

Ena izmed pomembnih novosti je možnost polnjenja prek enosmernega toka DC do 50 kilovatov moči. Foto: Gašper Pirman

Še vedno je eden najpomembnejših adutov zoeja polnjenje z močjo 22 kilovatov prek izmeničnega toka AC. Foto: Gašper Pirman Veliko smo se vozili po podeželju, manj po mestu ...

Če je bila tista magična meja 300 kilometrov presežena že pred časom, ko je zoe dobil baterijo z zmogljivostjo 40 kilovatnih ur, se zdaj številka ustavi pri 395 kilometrih (merilni cikel WLTP). To pomeni, da se ta majhen električni malček zdaj po dosegu že lahko kosa s primerljivo velikimi bencinsko gnanimi avtomobili.

Ali se lahko zoe približa obljubljenim številkam Francozov, smo preizkusili na cestah po Sardiniji. Ta italijanski otok, kjer poteka tudi dirka svetovnega reli prvenstva, slovi po svojih razgibanih cestah, ki se v nekaj kilometrih z obale povzpnejo na nadmorsko višino nekaj sto metrov. Tudi naša trasa je potekala po zelo razgibanem območju, kjer bi se več kot odlično počutili Renaultovi športniki z oznako RS.

Priznamo, da smo pogrešali več mestne vožnje. Navsezadnje je zoe namenjen predvsem vožnji v urbani džungli, od semaforja do semaforja. A tudi za ta test bo še čas. Pri Renaultu so nam želeli pokazati, kaj zmore nadgrajeni pogon, in nas prepričati, da zoe pravzaprav ni izključno mestni avtomobil. Z daljšim dosegom je postal povsem enakovreden družinski član, ki je lahko tudi prva izbira za daljše poti.

Po 230 kilometrih gorskih cest je merilnik kazal še 114 kilometrov dosega in povprečno porabo 14 kilovatnih ur. Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman Realni doseg 350 kilometrov?



Kot smo že zapisali, razgibane ceste na Sardiniji niso popoln pokazatelj tega, kaj zmore zoe, a so še vedno ponudile dober vpogled v drobovje tega električnega prodajnega prvaka. Po 230 kilometrih se je povprečna poraba ustavila pri točno 14,0 kilovatne ure. Prepričani smo, da se bo ob mestni vožnji spustila pod 13 kilovatnih ur, na avtocesti pa se ne bi smela dvigniti na 15 ali 16 kilovatnih ur. S tem je zoe dokazal, da je postal bistveno bolj varčen od predhodnika in da se zdaj z vidika učinkovitosti lahko kosa z razrednim prvakom hyundai ionicom electric.



Zaradi dodatne moči je zoe zdaj bolj poskočen ob hitrostih med 80 in 100 kilometri na uro. To pride prav predvsem ob vožnji po podeželskih cestah in avtocestah, dodaten sunek pa je očitno močnejši kot prej.



Hvalimo tudi delovanje voznega programa za samodejno regeneracijo zavorne energije. Ni preveč vsiljiv in po našem mnenju ravno dovolj "močan", da je vožnja tudi v načinu z eno stopalko še vedno nenaporna za sopotnike.



Štartali smo s polno baterijo, ko smo prevozili 230 kilometrov, pa je na merilnikih pisalo, da imamo energije še za 114 kilometrov. To pomeni skoraj 350 kilometrov realnega dosega, če bi bili pri vožnji nekoliko bolj pazljivi in bi bil relief ceste nekoliko bolj prijazen električnemu vozilu, pa si upamo trditi, da bi z zoejem zlahka prevozili tudi do 370 kilometrov. Verjetno bi lahko z varčnim načinom vožnje iztisnili še kakšnih od pet do deset kilometrov več. Meja štiristo kilometrov z enim polnjenjem bo tako kmalu povsem dosegljiva.

Baterije so zdaj 20 kilogramov težje

Zgornja enačba je zelo preprosta in tega so se zavedali tudi pri Renaultu. Staro arhitekturo so sicer obdržali, vendar jo močno spremenili. V dimenzijsko enako ohišje baterijskega sklopa jim je uspelo vgraditi več baterijskih celic (proizvajalec je LG Chem) z večjo gostoto in izboljšanimi kemičnimi procesi, zato se je zmogljivost baterijskega sklopa povečala na 52 kilovatnih ur neto. Skupna masa baterije tako znaša 325 kilogramov in je od predhodnice težja 20 kilogramov. Končna masa avtomobila se tako ustavi pri toni in pol.

Podobna zgodba je pri elektromotorju. Zamenjali so več kot sedemdeset komponent, povečali moč na sto kilovatov in dvignili navor na 245 njutonmetrov. Novi sinhroni elektromotor z navitjem na rotorju zdaj nosi oznako R135 (še vedno bo na prodaj tudi šibkejša različica R110), izdelujejo pa ga v tovarni Cléon v departmaju Seine Maritime.

Končno! Napolnjenost baterije v odstotkih.

Med bistvene novosti, ki imajo hkrati velik vpliv na vozniško izkušnjo in vsakodnevno uporabnost avtomobila, spada tudi samodejno zajemanje kinetične energije. Vozni program B med vožnjo samodejno zajema zavorno energije, jo pretvarja v električno in s tem polni baterijski sklop. S tem je v večini primerov omogočen način vožnje "one pedal driving". Delovanje sistema je enako kot pri tekmecih, vendar smo med vožnjo zaznali, da sistem regeneracije ni tako agresiven in da je zmožen med samodejnim zaviranjem pridobivati maksimalno do 30 kilovatnih ur energije. Nekateri tekmeci so zmožni pridobivati do 50 kilovatnih ur energije, vendar je spust stopalke za plin v teh primerih bolj grob in ima bolj invaziven vpliv na vožnjo.

Hkrati hvalimo prihod merilnikov, na katerih je napolnjenost baterije izpisana v odstotkih. To je bila do zdaj ena večjih pomanjkljivosti zoeja, s tem pa odločno stopa naprej.

Do zdaj smo pogrešali odstotek napolnjenosti baterije. Pri Renaultu so nas poslušali in dodali tudi to možnost. Foto: Gašper Pirman

Namesto R90 in R110 bosta v ponudbi zdaj elektromotorja R110 in R135. Foto: Gašper Pirman

Glavna prednost še vedno ostaja polnjenje prek izmeničnega toka

Zoe ima pred neposrednimi tekmeci še eno veliko in morda v primerjavi z dosegom večjo prednost. Na mestnih 22-kilovatnih polnilnicah (izmenični tok AC) izkoristi vso njihovo moč, medtem ko velika večina tekmecev izkoristi kvečjemu polovico njihove moči. Baterijo zoeja je torej mogoče tudi v mestu v 30 minutah napolniti za okrog 75 kilometrov vožnje.

Če so do zdaj vozniki zoeja za polnjenje veliko raje zavili z avtoceste in svoj avto polnili na javni polnilnici, zdaj ne bo več tako. Z vtičnico combo (CCS) so združili standardni evropski vtič in dvopolni konektor za polnjenje z enosmernim tokom (DC) do 50 kilovatov moči.

Še informacija za stare lastnike. Nekoliko nadležno piskanje, ki je "krasilo" zoeja med polnjenjem, je odpravljeno. Z novim polnilnim priključkom so po zagotovilih Renaulta to težavo rešili, polnjenje tudi prek enosmernega toka pa ne prinaša neželenih zvočnih učinkov.

Stari in počasni zaslon je zgodovina

Potniška kabina ostaja prostorsko nespremenjena. Ker gre za avtomobil, ki spada v segment clia, je v notranjosti seveda nekoliko manj prostora. To je še vedno opazno na zadnji klopi, kjer prostora ni na pretek. Predvsem za glave odraslih potnikov ga bo hitro zmanjkalo, a po drugi strani bo prostorsko stisko zdaj lažje opravičiti, saj je zoe opremljen s povsem novo zasnovo digitalnih pomagal.

Serijsko je opremljen z digitalnimi merilniki velikosti deset palcev in desetpalčnim osrednjim zaslonom. Za doplačilo je na voljo večja enota z devetimi palci.

Majhni koraki naprej, a pomembni. Stikalo za tempomat se je z osrednjega grebena preselilo na volanski obroč, običajno ročno zavoro je zamenjala elektronska s funkcijo samodejne aktivacije. Prav tako so plastični deli notranjosti izdelani iz recikliranih materialov (delov varnostnih pasov in plastenk), izboljšali so kakovost preostalih materialov in na osrednji greben dodali dva predalčka. V enem je celo možnost induktivnega polnjenja mobilnega telefona.

S tem so močno izboljšali vsakodnevno uporabnost in praktičnost avtomobila, ki mora biti predvsem uporaben.

Stari R-Link zamenjuje Easy-Link, ki je hitrejši, bolj odziven in bistveno bolj moderen. Foto: Gašper Pirman

Program B omogoča samodejno rekuperacijo zavorne energije med vožnjo. Foto: Gašper Pirman

Stari motor cenejši, cen za novega še ni

Tako kot bodoči kupci smo tudi mi pri uvozniku zaman povpraševali po cenah. Različica R110 se bo v primerjavi s predhodnikom pocenila za dobra dva tisočaka. Cene se bodo z odkupom baterije tako začele pod tridesetimi tisočaki oziroma z najemom baterije pod 22 tisoč evri (brez subvencije).

Uradnih cen za močnejši R135 za zdaj še ni. Kot pravijo pri uvozniku, bo močnejši motor le malenkost dražji kot R110, zato pričakujejo, da se bo večina kupcev odločila za novejšo različico.

80 odstotkov kupcev se odloči za najem baterije

Kontroverzni način prodaje električnega vozila ostaja, ker je zoe z vključeno baterijo za 8.000 evrov dražji, kot če se kupec odloči za letni najem baterije (mesečni obrok). V tem primeru je treba k strošku avtomobila na letni ravni dodati še okoli tisočaka.

Prva naročila bodo začeli sprejemati v sredini tega meseca, takrat bodo znane tudi končne cene. Precej optimistično v prihodnost zrejo pri uvozniku, saj so prepričani, da bodo stopili na plin in prodajne številke predhodnika zlahka premagali. Prvi avtomobili bodo na naša tla zapeljali januarja, tako kot zdaj pa se bo za najem baterije odločilo okoli 80 odstotkov kupcev.

Foto: Gašper Pirman

Foto: Gašper Pirman