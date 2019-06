Renaultov novi adut: kako se bo znašel v ostrejši konkurenci? #foto

Renault se je moral odzvati na večjo konkurenco električnih avtomobilov med mestnimi malčki, saj bodo na ceste kmalu zapeljali električni peugeot e-208, opel corsa-e, honda-e in tudi Volkswagnov ID.3.

Zoe vendarle serijsko z žarometi LED. Foto: Renault Slovo halogenskih žarometov

Francozi po pričakovanjih zunanjosti zoeja niso bistveno spreminjali, a pomembna novost so zdaj serijski žarometi LED. Zoe je imel do zdaj le halogenske žaromete.

Skladno z videnim v novem cliu so precej občutneje nadgradili notranjost avtomobila. Serijski bodo desetpalčni digitalni merilniki, 9,3-palčni zaslon na sredinski konzoli pa bo doplačljiv.

Realni doseg krepko čez 300 kilometrov

Bistvo prenove je v pogonskem sklopu. Namesto baterije s kapaciteto 40 kilovatnih ur bo imela baterija zdaj kapaciteto 52 kilovatnih ur, kar po merilnem standardu WLTP zagotavlja doseg 390 kilometrov.

Trenutnemu motorju so dodali še zmogljivejši stokilovatni elektromotor. Zoe bo prvič omogočal tudi polnjenje z enosmernimm tokom DC, in sicer z močjo do 50 kilovatov. Pri Renaultu so združili vtičnici Type 2 in priključek AC v enotni priključek CCS. Moč polnjenja AC bo še naprej vse do 22 kilovatov.

Novost v avtomobilu bo tudi način vožnje B, ki povečuje moč regeneracije zavorne energije.

Notranjost povzema nekatere elemente novega renault clia. Foto: Renault

Digitalni merilniki bodo pri zoeju serijski. Foto: Renault

