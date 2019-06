Pomemben dan, razkrili bodo nov avto

Jeseni leta 2014 smo v Franciji vozili Renaultov razvojni prototip eolab. Ta kot celotno vozilo ni bil namenjen poznejši serijski proizvodnji, že takrat pa smo v njem lahko prvič preizkusili Renaultov hibridni pogon. Ta zdaj postaja realnost in bo eden ključnih dejavnikov, kako bo Renault kot ena vodilnih avtomobilskih znamk v Evropi (iz vidika prodaje, dobičkov in tudi zaposlovanja) izpolnjevala evropske okoljevarstvene cilje. Enako velja tudi za prenovljenega električnega zoeja, ki ga bodo pri Renaultu predstavili prav danes.

Renault še ni potrdil clia RS, zdajšnji megane RS pa je predvidoma zadnji brez elektrificiranega pogona. Foto: Gašper Pirman Prek hibridnega pogona do zahtevanega znižanja izpusta CO 2

Konec prejšnjega tedna smo v okolici portugalske Lizbone vozili novo generacijo renault clia. Njegov najbolj priljubljeni motor bo predvidoma bencinski motor TCe z močjo 100 "konjev" in tudi stotimi grami izpusta CO 2 na prevoženi kilometer. To je še vedno več od kmalu dovoljenih 95 gramov CO 2 (povprečni izpust celotne znamke) in zato so Francozi ob cliu radi s prstom pokazali tudi na novi hibridni pogonski sklop.

Ta v clia prihaja prihodnje leto. To bo sicer še klasični hibridni pogon, ki bo združil 1,6-litrski bencinski motor in dva elektromotorja. Zmogljivost baterije bo znašala 1,2 kilovatne ure. Postavili jo bodo pod dno prtljažnega prostora namesto rezervnega kolesa, kljub temu pa bo prtljažnik nekoliko bolj plitek kot pri klasičnem cliu.

Prihodnji hibridni pogon clia. Ker specifikacija še ni končana, prav tako tudi še ni homologiran, pri Renaultu ne razkrivajo podatkov o porabi goriva in izpustu CO2. Foto: Gregor Pavšič

Captur tudi že s priključno hibridnim pogonom

Eden od obeh elektromotorjev bo omogočil električni zagon motorja in električno vožnjo pri zelo nizkih hitrostih v mestu. Prav veliko (kilo)metrov na elektriko ne bo na voljo, zagotovo pa bo zniževal izpust CO 2 in predstavljal vmesno stopnjo do poznejših še naprednejših hibridnih pogonov. Novi captur bo namreč že imel priključno-hibridno različico pogona, ki bo ponujala še bistveno boljšo vozno izkušnjo.

Danes razkritje prenovljenega (novega?) zoeja

Renault bo danes razkril prenovljeni model zoe, ki danes na večini evropskih trgov med električnimi vozili kljub svoji starosti še vedno dosega zelo dobre prodajne rezultate. Zoe je bil pred leti pionir elektromobilnosti, ki je z večjo zmogljivostjo baterije zagotavljal dobršen doseg.

Toda zdaj ima že več konkurence in predvsem cliov glavni tekmec leta – peugeot 208 in prav tako tudi njegova nemška sestra opel corsa – bosta na voljo tudi v povsem električni različici. Medtem ko so pri koncernu PSA prepričani, da je bolje na osnovi istega avtomobila narediti tako bencinsko kot električno različico, pri Renaultu zagovarjajo namensko gradnjo in ločevanje modelov.

Clio bo imel zato zgolj hibridni pogon, električni pogon pa ostaja rezerviran za zoeja. Prve "pobegle" fotografije avtomobila nakazujejo le malenkostno spremenjeno zunanjost, v notranjosti pa bo predvidoma povzel nekatere oblikovalske rešitve novega clia.

Realni doseg vsaj od 300 do 350 kilometrov, prvič tudi "hitro" polnjenje?

Ključna sprememba bo predvidoma baterija z zmogljivostjo 54 kilovatnih ur (podobno kot peugeot e-208), kar bo v praksi zagotavljalo povsem realen doseg od 300 do 350 kilometrov. Zoe naj bi dobil tudi nekoliko močnejši elektromotor (95 namesto 80 kilovatov), prvič pa morda celo možnost "hitrega" enosmernega polnjenja DC z močjo do 100 kilovatov. Zoe bo na drugi strani ohranil trifazno polnjenje prek izmeničnega toka AC, kar je trenutno njegova ključna prednost pred domala vsemi električnimi avtomobili na trgu.