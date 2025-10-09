Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

električni avtomobili Revoz renault twingo Renault

Četrtek, 9. 10. 2025, 4.00

4 ure, 29 minut

Renault twingo

"Novomeški" twingo: znan je datum razkritja, mnoga vprašanja še odprta #foto

Renault bo novega twinga, ki ga bodo izdelovali v Novem mestu, razkril 6. novembra. Znane so nove podrobnosti mestnega malčka, ki ima ciljno ceno pod 20 tisoč evri.

Renault je novega twinga razvil v manj kot dveh letih oziroma natančneje v 21 mesecih. Za razvoj novega clia so potrebovali 48 mesecev.  Po že znanem konceptu prototipa twinga pa nas 6. novembra čaka razkritje serijskega avtomobila. Ta bo oblikovno močno podoben twingu prve generacije, kar pomeni kompakten mestni malček z dobrim prostorskim izkoristkom notranjosti. Tehnične podrobnosti glede motorjev in baterije uradno še niso znane. 

Pri Renaultu zatrjujejo, da bo izhodiščna cena pod 20 tisočaki. Danes bencinski neelektrificirani malčki najmanjšega segmenta stanejo okrog 15 do 16 tisoč evrov.

Kakšna bo baterija?

Twingo bi bil lahko na voljo tudi z različnimi kapacitetami baterije. Renaultova petka ima manjšo baterijo s kapaciteto 40 kilovatnih ur (kWh), dacia spring uporablja baterijo kapacitete zgolj 25 kWh. Spring ima tudi že železofosfatne baterije LFP, ki jih petka še nima. Jih bo dobil twingo? 

Renault twingo bo pospešil preporod mestnih malčkov, kjer se bo v nekaj letih spremenilo marsikaj. Na cesti so še vedno bencinsko gnani majhni avtomobili (toyota aygo X, kia picanto, hyundai i10 …), toda električnih alternativnih modelov bo veliko. Poleg twinga še sorodni Nissanov avtomobil, prav tako sorodni malček Dacie (naslednik springa), tu so še kia EV1 in seveda z nekaj zamude tudi Volkswagnov najmanjši električni avtomobil “ID.1”. 

Poleg springa je v rangu pod 20 tisočaki tudi leapmotor T03, resen tekmec pa bo predvsem kitajski BYD dolphin surf. Ta ima cenovno izhodišče prav tako okrog 20 tisočakov. Vsi ti avtomobili bodo tekmeci twinga, čigar dobra prodaja bi godila tudi izkoristku proizvodne kapacitete Revoza. 

Tri napovedne fotografije serijskega twinga:

Renault twingo | Foto: Renault Foto: Renault Renault twingo | Foto: Renault Foto: Renault Renault twingo | Foto: Renault Foto: Renault

