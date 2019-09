Renault "katrca": avto, ki je v največji meri spremenil svet formule 1

Svet formule 1 s tehničnimi inovacijami igra pomembno vlogo pri vpeljavi zapletenih tehničnih rešitev v svet običajnih avtomobilov. Razvoj bi bil seveda še hitrejši, če ne bi imeli pravil, ki omejujejo hitrost in moč. Leta 1977 pa inovacije niso ustavila niti pravila. Ekipa Lotusa je namreč v zračnem tunelu spoznala pomembnost aerodinamike in podtlaka, kot svoj prvi testni primerek pa so uporabili preprosti renault 4 oziroma "katrco".

Foto: Renault

Kako preveriti novo znanje brez testnega avtomobila?

Ko so leta 1977 Lotusovi inženirji v zračnem tunelu spoznali prednosti, ki jih prinašata aerodinamika in predvsem podtlak, so naleteli na zaskrbljena ušesa šefov. Slednji so želeli rezultate. Dvomili so v učinkovitost boljšega podtlaka na cesti, kjer bi lahko vsaka luknja privzdignila dirkalnik in podrla ta aerodinamični fenomen. Toda inženirji so bili prepričani, da to prinaša revolucijo v svetu aerodinamike. Potrebovali so neizpodbiten dokaz.

Inženirji so teste opravljali izključno v zračnem tunelu in še to samo pri modelih. Imeli so simulacije in izračune, vendar so potrebovali oprijemljive rezultate. Colin Chapman, ustanovitelj znamke Lotus, je zato inženirjem naročil, da morajo v realnih pogojih potrditi učinkovitost podtlaka.

Ker enostavno niso imeli nobenega testnega avtomobila ali pa jim podjetje ni dalo v uporabo namenskega dirkalnika, so morali improvizirati. Ekipo inženirjev so naložili na avtobus in peljali v Lotusovo tovarno. Tam so našli to, kar so potrebovali – Renaultovo "katrco".

Foto: Renault

Mehak, s slabim vzmetenjem in vse prej kot športni avtomobil

Ko so inženirji sedli za volan in pričeli pospeševati, niso mogli verjeti. En inženir je visel čez zadnje okno in preverjal delovanje Foto: Lotus različnih loput, drugi so se spredaj trudili obdržati avtomobil stabilen pri največji hitrosti. Test je bil polomija, toda razkril je marsikaj.

Grozno vzmetenje je bilo pravo odrešenje, zavito v tančico skrivnosti. Mehko vzmetenje in nagibanje vstran je povzročilo, da se je loputa, ki je ustvarila dodaten podtlak, nenehno premikala navzgor in navzdol. Gibanje je bilo bistveno večje kot pri dirkalniku formule 1. Zaradi oteženih razmer pri testih so izločili vse slabe možnosti in uporabili tisto, ki se je najbolje odrezala na tem vozilu.

Na koncu je iz "katrce" v Lotusovo formulo 1 romala vzmetena loputa, izdelana iz materiala, ki ob stiku z asfaltom ni povzročila skoraj nič trenja. S tem so praktično izničili možnost gibanja ali poškodovanja lopute ter poskrbeli, da je bila tudi ob dotiku tal nenehno na svojem mestu.

Foto: Wikimedia Commons

Leta 1979 so osupnili svet in nastala je ena najbolj kultnih formul

Novo pridobljeno znanje so sprva vgradili na formulo lotus 78, ki je bila v resnici formula lotus 72 iz leta 1976 s posodobljeno aerodinamiko in nameščenimi novimi loputami za izboljšanje podtlaka. Šele lotus 79 je bil razvit v aerodinamičnem smislu in vse je bilo podrejeno čim večjemu podtlaku.

Lotus 79 je postal eno največjih svetovnih čudes tistega leta. V drugi polovici sezone 1978 so osvojili pet velikih nagrad in na koncu zmagoslavno dvignili pokal svetovnih prvakov. Toda že naslednje leto se je zgodba o uspehu klavrno zaključila. Preostale ekipe so s pomočjo začetnega znanja Lotusovih inženirjev hitreje dognale pomembnost podtlaka in po učinkovitosti prehitele Britance.

Številni Lotusovi inženirji so kot ključen mejnik razvoja aerodinamike izpostavili Renaultovo "katrco", saj jim brez nje ne bi uspelo razviti sistema, ki je v največji meri v letih 1978 in 1979 krojil napredek dirkalnikov formule 1. Na koncu je ravno preprosta "katrca" kriva za podobo današnje formule, kjer je aerodinamika eden ključnih faktorjev.