Reli za EP: proti Rimu tokrat kar dve slovenski posadki

Prijavo in udeležbo na naslednjem reliju za evropsko prvenstvo, ki bo konec meseca v okolici Rima, sta potrdili dve slovenski posadki. Na dirko se vračata Boštjan Avbelj in Damijan Andrejka (škoda fabia rally2), saj se v Rimu nadaljuje tudi letošnje absolutno italijansko državno prvenstvo (CIR). Od zadnjega nastopa v CIR je Avbelj dirkaške kilometre in pokale zbiral na relijih prvenstva IRC, kjer brani naslov prvaka. Avbelj in Andrejka sta na reliju za EP v Rimu vozila že leta 2020.

Debi na evropskem prvenstvu pa čaka tudi Marka Škulja in Pio Šumer (opel corsa rally4), ki se bosta predstavila v konkurenci mladinskega evropskega prvenstva. Predstava na reliju Casentino je bila dobra spodbuda pred potjo v Rim.

Reli Roma Capitale bo imel 13 hitrostnih preizkušenj v skupni dolžini 189,5 kilometra.

Pretekli konec tedna uspehi na reliju Casentino



Avbelj je bil pretekli konec tedna drugi na reliju Casentino v Italiji, ki je štel za prvenstvo IRC. Hitrejši je bil le Francoz Lefebvre (citroen C3 rally2), Avbelj pa je zmagal v razvrstitvi IRC.



Škulj in Šumerjeva sta se v razredu Rally4 prav na zadnji preizkušnji zavihtela na skupno drugo mesto in to le za 0,9 sekunde. Škulj je bil tudi drugi skupno v pokalu Mitropa in prvi v dvokolesno gnani konkurenci.



Posadka Rončel-Kavčič (peugeot 208 rally4) je bila v tem razredu osma - dve minuti in 42 sekund za Škuljem.



Na zadnji hitrostni preizkušnji se je posadka Čendak-Markežič (renault clio rally5) prebila na drugo mesto v razredu Rally5, prednost pred tretjeuvrščenim je bila 2,1 sekunde, zaostanek za zmagovalcem pa 17,3 sekunde. To je za Čendaka letos najboljši rezultat v Italiji.



V cilju tudi posadka Franetič-Stopar (peugeot 208 R2) in Rebeka Kobal, sovoznica Mirsadu Guzinu (subaru impreza).

Foto: Aljaž Jež