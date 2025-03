RAZKRIVAMO: v Ljubljano prihaja največji center rabljenih vozil v Sloveniji

V Ljubljani se v naslednjih tednih odpira največji center rabljenih vozil v Sloveniji z najbolj iskanimi znamkami vozil, kot so: Volkswagen, Audi, SEAT, Škoda, Porsche ter druge znamke. Podjetje Porsche Inter Auto, eden izmed vodilnih ponudnikov rabljenih vozil v Sloveniji, je na Bravničarjevi ulici (Modra Hiša) zasnovalo sodoben prodajni center, ki bo s svojo ponudbo in storitvami postavil nove standarde na področju prodaje in nakupa rabljenih vozil. Prvih 350 rabljenih vozil je že v prodaji, konec gradnje pa je predviden za mesec maj 2025. Vse skupaj bo ob odprtju na enem mestu na voljo kar do 600 vozil!

Novi center obsega kar 15 tisoč kvadratnih metrov, v ponudbi bo do 600 vozil

Porsche Inter Auto že vrsto let velja za sinonim kakovosti in zanesljivosti na slovenskem avtomobilskem trgu. Prodaja rabljenih vozil je bila pred tem v prostorih Volkswagen centra, novi center rabljenih vozil pa stoji ob Modri Hiši na parkirišču (samo 50 metrov stran od Porsche Ljubljana). S ponudbo do 600 vozil na 15 tisoč m2 na enem mestu bo center s tem postal največji center rabljenih vozil na slovenskem trgu. Novi center dopolnjuje spletno ponudbo porscheinterauto.net, na kateri najdete več kot dva tisoč vozil v ponudbi.

''Novi center rabljenih vozil Porsche Inter Auto bo izstopal z največjo ponudbo in inovativnimi digitalnimi rešitvami na enem mestu. Na voljo bo tudi najbolj pestra izbira električnih in hibridnih rabljenih vozil.''

Novi center na Bravničarjevi ulici 13 bo kupcem ponudil širok izbor temeljito pregledanih rabljenih vozil v odličnem tehničnem stanju. Poudarek bo na varnosti, zanesljivosti in transparentnosti pri nakupu. Porsche Inter Auto s tem centrom ne le širi svojo prisotnost, temveč krepi svojo vlogo vodilnega ponudnika avtomobilskih storitev v regiji. Strankam bo poleg bogate izbire vozil omogočen tudi dostop do celovitih storitev, kot so financiranje, servis in zavarovanje, kar bo olajšalo nakup in vzdrževanje vozila.

Inovativna izkušnja nakupa rabljenega vozila

Novi center rabljenih vozil prinaša povsem svež pristop k nakupu rabljenih avtomobilov! Z digitalnimi rešitvami, vrhunskimi storitvami in preglednostjo na vsakem koraku vam omogočajo, da najdete popolno vozilo brez stresa. Vsako rabljeno vozilo, ki je objavljeno na avto.net in porscheinterauto.net, vključuje inovativno videopredstavitev – transparentni videoprikaz vsakega vozila za popoln vpogled v njegovo tehnično stanje. S tem se lahko kupec še dodatno prepriča o popolnem tehničnem stanju že pred nakupom.

Ključni podatki o novem centru rabljenih vozil Porsche Inter Auto: Poslovni center Modra Hiša, Bravničarjeva 13, Ljubljana,

delovni čas: pon–pet: od 8.00 do 18.00; sob: od 8.00 do 13.00, tel.: 01 58 25 400,

velikost centra: približno 15.000 m²,

kapaciteta vozil: do 600 rabljenih vozil,

specialisti za: VW, Audi, SEAT, CUPRA, Škoda, Porsche ter preostale znamke,

ekipa strokovnjakov: deset prodajnih svetovalcev,

možnost spletnega nakupa in rezervacije vozil,

dodatne storitve: Vrhunsko Porsche Jamstvo Evropa Plus, servis, zavarovanje, financiranje,

certificirani programi: Das WeltAuto, Audi Preverjeno:plus, OutletCars, Porsche Approved.

Aktualna ponudba vozil

V novem centru je na voljo že 350 vozil. Tam vam ponujajo najboljše ugodnosti ta trenutek: do dva tisoč evrov* prihranka (do 1.500 € bon za financiranje in 500 € bon za menjavo staro za novo). Če želite varen, preverjen in ugoden nakup, potem obiščite novi center in poiščite avto, ki vam najbolj ustreza.

Pogoji akcije:

