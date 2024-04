Razkrite podrobnosti: Volkswagnova ikona bo veliko večja #foto

Volkswagnov transporter, ki ga bodo prvič izdelali na platformi drugega proizvajalca (Ford), bo dolg dobrih pet metrov in bo imel do devet kubičnih metrov prostornine za tovor.

Volkswagen bo novo generacijo transporterja razkril letos jeseni in ga na ceste pripeljal prihodnje leto, že zdaj pa so za to vozilo izpostavili nekaj prvih tehničnih podatkov. Transporter bo v osnovni izvedbi tako dolg 5,050 metra, kar je 14,6 centimetra več kot trenutno. Za skoraj deset centimetrov (9,7 cm) so podaljšali tudi medosno razdaljo. Nemci pripravljajo še podaljšano različico, ki pa bo dolga 5,45 metra in ima 3,5 metra medosne razdalje.

Za transporterja bodo najprej ponudili dizelske motorje

Ker bo transporter tudi skoraj 13 centimetrov (12,8 cm) širši, to napoveduje uporabnejši tovorni prostor. Ta bo 6,1 centimetra daljši kot do zdaj. Prostornina v osnovni izvedbi bo 5,8 kubičnega metra, pri podaljšani izvedbi pa devet kubičnih metrov. Največja nosilnost kombija bo 1,33 tone.

Za pogon bodo skrbeli najprej dizelski motorji (81, 110 in 125 kW), nato pa tudi priključni hibridi (171 kW) in tudi električni pogoni (85, 100, 160 in 210 kW). Cene v Nemčiji se bodo za transporterja, ki bo na voljo v konfiguraciji z dvema, štirimi, petimi ali šestimi sedeži, začele pri 36 tisoč evrih.

