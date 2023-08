Razkrit ponoči: kultni terenec z novo podobo #foto

Foto: Toyota Novi land cruiser je dolg 4,92 metra, širok je 1,98 in visok 1,87 metra. Medosna razdalja meri 2,85 metra. To so dimenzije rahlo večjega terenskega vozila z bogato zgodovino. Prvega so izdelali že leta 1951 in mu tri leta pozneje prvič namenili ime land cruiser. Ko se mu je kot prvemu terenskemu vozilu uspelo povzpeti do šeste ravni gore Fuji, se je začela pisati ena izmed avtomobilskih legend.

Land cruiser je od takrat bil sinonim vsestransko uporabnega terenskega vozila, ki pa je vse bolj prejemal tudi dobre lastnosti na urejenih asfaltnih cestah. V sedemdesetih letih je Toyota prodala 11 milijonov vozil in to v več kot 170 različnih državah.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Poleg izrazito drugačnega oblikovanja, ki v retro slogu spominja na land cruiserja iz osemdesetih in začetka devetdesetih let, nova generacija prinaša nekaj tehničnih novosti. Podobno kot predhodni land cruiser 300, ki v zahodni Evropi ni na voljo, se je preselila na drugo platformo GA-F. Enako kot pri sorodnem lexusu GX ta platforma izboljšuje vozne lastnosti tako na asfaltu kot tudi zunaj urejenih cest. Šasija ima za 50 odstotkov večjo vzvojno trdnost, pravijo pri Toyoti, celotno vozilo pa na tem področju prinaša 30-odstotni napredek.

To je prvi land cruiser, ki ima elektronsko podprt sistem volanskega servomehanizma in bo zato lahko dobil tudi moderne varnostno-asistenčne sisteme, prvič bo mogoče izklopiti sprednji stabilizator "anti-roll bar" in s tem predvsem na terenu izboljšati trenje sprednjih koles. Izboljšali so tudi pregled okrog vozila s kamerami, ki vozniku kažejo sliko okolice pred in tudi pod vozilom.

Začetek s klasičnim dizlom, pozneje tudi blagi hibrid

Novi land cruiser bo sprva na voljo z 2,8-litrskim turbodizelskim motorjem, ki ima moč 150 kilovatov (204 "konje"). Povezan je z osemstopenjskim samodejnim menjalnikom. V začetku leta 2025 bo pri dizelskem motorju prvič dobil še blagi 48-voltni hibridni pogon. To bo prvi elektrificirani pogon za land cruiserja. Vozilo bo lahko z omenjenim dizlom vleklo do 3.500 kilogramov tovora.

V notranjosti bo na voljo razporeditev s petimi ali sedmimi sedeži. Pri Toyoti so okrog voznikovega prostora pustili veliko klasičnih stikal in gumbov, na vrhu sredinske konzole pa je tudi večji zaslon na dotik.

Toyota bo začela land cruiserja izdelovati marca prihodnje leto, v Slovenijo pa bo pripeljal sredi prihodnjega leta.

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota

Foto: Toyota