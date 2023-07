Razkritje v sredo: prihaja terenec s 70 let tradicije #foto

Foto: Toyota Toyota je razkritje nove generacije landcruiserja za zdaj napovedala še zelo skrivnostno. Vseeno pa je iz stranskega pogleda na sprednji del terenca mogoče razbrati, da bodo oblikovno povzemali nekatere predhodne generacije enega svojih najbolj prepoznavnih avtomobilov. Novega so zato tudi fotografirali ob land cruiserju z oznako FJ62. Tega so izdelovali v osemdesetih letih.

Toyota bo novo generacijo land cruiserja podrobneje razkrila v torek. Je pa že znano, da bodo avtomobil začeli izdelovati marca prihodnje leto, okrog junija 2024 pa landcruiser v novi podobi že pripelje tudi na slovenske ceste.

Foto: Toyota

Ime land cruiser bo kmalu staro 70 let

Toyota model land cruiser izdeluje že vse od začetka petdesetih let prejšnjega stoletja, pred štirimi leti so presegli globalno prodajo deset milijonov teh vozil. Izhodišče zanj, podobno kot tudi pri nekaterih dolgoletnih tekmecih, izhaja iz vojaških potreb po vsestransko robustnih terenskih vozilih.

Japonci so med okupacijo Filipinov v drugi svetovni vojni zasegli tudi enega izmed ameriških jeepov (willys MB), ga razstavili in ga nato, očitno pod vtisom napredne izdelave, poslali Toyoti. To je nato postal predhodnik Toyotinega jeepa iz začetka petdesetih, ko je že izbruhnila korejska vojna. Američani, ki so takrat še vedno zasedali Japonsko, so potrebovali vozila za posredovanje v spopadu med severnim in južnim korejskim polotokom. Nastal je Toyotin vojaški terenec z oznako jeep BJ.

Leta 1951 so izdelali prvega in ga tri leta pozneje, ker se je ameriški Jeep (pričakovano) pritožil nad nedovoljeno uporabo imena, preimenovali v land cruiser. Takrat se je prodaja land cruiserjev dejansko tudi začela.

Novodobni spomin na land cruiserja iz osemdesetih let

Serijo 60, po kateri se bo delno spogledoval novi land cruiser, so izdelovali od osemdesetih do začetka devetdesetih let. Čeprav je ohranil svoje surove terenske zmogljivosti, so mu v tej generaciji že nekoliko bolj poudarili tudi udobje na asfaltnih cestah. S tem se je land cruiser FJ60 delno približal tistemu, kar danes poznamo pod izrazom športni terenec. V času tega avtomobila je globalna prodaja land cruiserjev tudi prvič presegla milijon vozil.