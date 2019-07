Prvič tudi notranjost: ujeli so novega volkswagna #foto

Potem ko smo si v živo ogledali prototip prvega namenskega električnega avta znamke Volkswagen, so Nemci prenehali razkrivati informacije. ID.3 so zdaj prvič ujeli brez kamuflaže in s fotografijami potrdili, da bo serijski izdelek pripravljen za avtosalon v Frankfurtu.

Po internetu je zaokrožil tudi Volkswagnov napovedni video, ki je pokazal dele notranjosti. Videti je manjši zaslon pred voznikom in sistem prestavne ročice, ki smo jo videli tudi že v Seatovem konceptu el born. Podoben koncept upravljanja z menjalnikom uporablja tudi BMW i3. Foto: Volkswagen

A lightly disguised @Volkswagen ID. 3 prototype just pulled up in front of my house in Stuttgart . . .@VWGroup @VWGroup_DE @VW pic.twitter.com/85PX8DV4X2 — Greg Kable (@GregKable) July 9, 2019

Do oktobra že 30 tisoč rezervacij?

Volkswagen je očitno na pravi poti, saj so v prvih 24 urah pridobili 20 tisoč rezervacij, do začetka salona v Frankfurtu pa želijo to številko povečati na 30 tisoč.

Potencialni kupci morajo za prve serije električnih volkswagnov ob rezervaciji vplačati 500 evrov. To predplačilo bodo pri Volkswagnu na željo strank pozneje lahko do prihodnje pomladi tudi vrnili. Dejanska naročila bo mogoče oddati kmalu po jesenskem avtomobilskem salonu v Frankfurtu.

Rezervacije so tako tudi dober test pripravljenosti Evropejcev, da resneje vstopijo v svet elektromobilnosti.

Kaj zdaj vemo o ID.3? Na voljo bodo tri možnosti zmogljivosti baterije, ki neposredno vplivajo na doseg in ceno avtomobila. Osnovna različica bo imela zmogljivost 45 kilovatnih ur (kWh), srednja in predvidoma najbolj priljubljena 58 kWh (podobno kot hyundai kona, chevrolet bolt), najvišja pa 77 kWh. Doseg avtomobila po merilnem standardu WLTP bo znašal od 350 do 550 kilometrov.

