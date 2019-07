Dokončno slovo: Volkswagen izdelal zadnjega hrošča

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Volkswagen je izdelal še zadnjega kultnega hrošča in tako končal 81 let staro zgodbo enega najbolj prepoznavnih avtomobilov vseh časov.

Volkswagen je originalnega beetla (type 1) predstavil leta 1938, ko je Nemčija želela dobiti široko dostopen avtomobil za motorizacijo svojega naroda. Beetle je postal mnogo več kot to. Presegel je meje Nemčije in po drugi svetovni vojni postal zelo priljubljen praktično po celotnem svetu. Vseh so izdelali okrog 21,5 milijona.

Bistvo je bilo v originalu

Zadnji je zdaj zapeljal s proizvodne linije Volkswagnove tovarne v Mehiki. To je avtomobil šele tretje generacije kultnega avtomobila, ki pa v moderni različici (leta 1998 so predstavili drugo generacijo) ni več dosegal takih prodajnih rekordov kot original. Avtomobilov druge generacije so prodali 1,2 milijona, tretje generacije pa okrog 500 tisoč vozil.

Namesto beetla iz tovarne v Mehiki crossover tarek

Zadnji izdelani beetle bo svoje mesto dobil v Volkswagnovem muzeju v mehiški Puebli. V tamkajšnji tovarni bodo namesto beetla v prihodnje izdelovali nov crossover za tržišče v Severni Ameriki. Ta se bo imenoval tarek in bo v Volkswagnovi floti sodil pod tiguana.