Prvi oblikovalec Peugeota čez noč k Renaultu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Peugeot je potrdil odhod Gillesa Vidala, ki je njihove avtomobile oblikoval zadnjih deset let. Kar 20 let je delal v koncernu PSA Peugeot Citroën, kjer se je že leta 1996 pridružil Citroënu.

Peugeot je potrdil odhod Gillesa Vidala, ki je njihove avtomobile oblikoval zadnjih deset let. Kar 20 let je delal v koncernu PSA Peugeot Citroën, kjer se je že leta 1996 pridružil Citroënu. Foto: Renault

Potem ko je včeraj Peugeot napovedal odhod svojega dolgoletnega oblikovalca Gillesa Vidala, očeta zadnjih najpomembnejših avtomobilov znamke, so ga danes v svoji sredini uradno sprejeli pri Renaultu.

To je pomemben prestop v vrhu avtomobilske industrije. Gilles Vidal je bil eden od najzaslužnejših za oblikovni preporod Peugeota, kjer je avtomobile oblikoval zadnjih deset let. Pri Peugeotu so v ponedeljek napovedali njegov odhod, zamenjal pa ga bo dozdajšnji pomočnik Matthias Hossann.

Delal bo v ekipi Renaultovega oblikovalskega guruja Laurensa van den Ackerja

Vidal si je pričakovano že našel novo službo. Že novembra letos bo začel delati pri Renaultu, kjer se bo pridružil ekipi Renaultovega prvega oblikovalca Laurensa van den Ackerja. Ta bo še naprej vodil oblikovni jezik Renaultove skupine in bo tudi sedel v izvršnem odboru družbe.