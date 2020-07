Nepričakovano slovo: odhod moža, ki je preporodil Peugeot

Med najnovejšimi Vidalovimi izdelki je bil tudi peugeot 208. Foto: Gašper Pirman Peugeot je potrdil odhod Gillesa Vidala, ki je njihove avtomobile oblikoval zadnjih deset let. Kar dvajset let je delal znotraj koncerna PSA Peugeot Citroën, kjer se je že leta 1996 pridružil Citroënu. Pri Peugeotu niso razkrili razlogov za njegov odhod.

Vidal je bil najzaslužnejši za zelo dinamičen in vpadljiv Peugeotov oblikovalski slog. Podpisal se je pod njihove vse najpomembnejše nove avtomobile, kot so 3008, 5008, 2008, prav tako tudi 508 in 208.

Zamenjal ga bo Matthias Hossann, do zdaj Vidalova desna roka in vodja oblikovanja Peugeotovih konceptnih vozil. Njegov najbolj opazen izdelek je bil koncept peugeot e-legend iz leta 2018.

Vidal: Misija oblikovalca je odkriti nekaj novega, še neobstoječega …

Vidalov dedek in oče sta oba prodajala avtomobile, sam pa je že kot otrok zelo rad risal. A nikoli avtomobilov, nam je v pogovoru zaupal lani v Ženevi. Najprej je študiral literaturo, filozofijo in umetnostno zgodovino. Šele nato se je vpisal na oblikovalsko šolo, kjer se je želel izučiti za grafičnega oblikovalca. Pozneje so ga začeli zanimati objekti. Zato se je vpisal v smer industrijskega oblikovanja in se pozneje specializiral za avtomobile. Privlačila ga je njihova kompleksnost.

"Misija oblikovalca je odkriti oziroma ustvariti nekaj, kar na avtomobilih še ne obstaja. To je lahko tudi iskanje novega trenda," je povedal Francoz. Nekoč je občudoval izdelke italijanskih mojstrov oblikovanja, kot so bili Bertone, Pininfarina in Giugiaro, zdaj je sam kot oblikovalec in snovalec novih trendov na stični točki mnogih prelomnic avtomobilske industrije prihodnosti.