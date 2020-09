Prvi hibridni renaulti v Sloveniji: to so novosti in zahtevane cene

Renault ne bo izdelal električnega capturja, temveč bo pripravil namenski električni križanec. Foto: Gregor Pavšič Oktobra leta 2014 smo pri Parizu vozili takrat še unikatni Renaultov koncept eolab. V njem so nam prvič pokazali zametke lahke hibridne tehnologije, ki so jo - povsem drugače kot Toyota - pri Renaultu začeli razvijati šele po lastnih prvih namenskih električnih avtomobilih. Tehnologija koncepta eolab je danes, v primeru inovativne rešitve menjalnika celo neposredno, našla svoje mesto v hibridnem cliu in priključno hibridnem capturju (prav tako meganu grandtour).

Oba prinašata drugačno in zanimivo izkušnjo vožnje, zaradi različne tehnologije je in cenovne zahtevnosti rešitev pa sta bržkone tudi prodajna potenciala obeh avtomobilov nekoliko različna. Hibridni clio je od primerljivega bencinskega dražji za okrog tri tisočake. Vožnja se vselej začne na elektriko in avtomobil bo zanimiv za tiste, ki clia uporabljajo predvsem v mestu in tudi na podeželskih cestah niso preveč dinamično razpoloženi. Osnovni termični motor pri Renaultovem hibridnem pogonu je namreč 1,6-litrski atmosferski štirivaljnik, ki ne nudi poskočnosti turbo motorjev. Moč pogona pri cliu znaša 140, pri priključnih hibridih pa 160 “konjev”. Kako hibridna pogona vplivata na porabo goriva, bomo lahko sodili po nekoliko daljšem testu.

Na drugi strani captur kot prvi v svoj razred prinaša možnost priključnega hibrida. Dodatek k ceni znaša okrog 10 tisočakov, realnega električnega dosega je od 40 do 50 kilometrov. Pri cenovni razliki je sicer treba upoštevati tudi cenejše dolgoročno vzdrževanje hibridnih avtomobilov in kajpak dodatek prijetnejše, tišje vožnje v tistih kilometrih, ko je elektropogon na voljo. Podatki s trga za zdaj niso spodbudni, saj predstavljajo priključni hibridi le 0,2 odstotka letošnjega trga v Sloveniji.

Hibridni clio je odličen za vožnjo po mestu, od njega pa posebne živahnosti med ovinki najbrž ne bom mogoče pričakovati. Foto: Gregor Pavšič

Renaultov hibridni pogonski sklop, ki na primer nima sklopke, sestavljajo pa ga pri priključno hibridni različici trije motorji. Foto: Gregor Pavšič

Oba hibridna pogona sta si sicer podobna. Pri obeh je osnova 1,6-litrski atmosferski štirivaljni motor, ki je ostal za potrebe hibridnega pogona nespremenjen. Temu motorju so dodali še dva električna motorja. Eden je glavni, drugi pomožni.

Motor ima dve brizgalni šobi na valj zaradi boljšega doziranja goriva. Ima spremenjen sesalni kolektor, variabilne odmične grede in nizkotlačni sistem vbrizgavanja. Novost je EGR ventil, ki skrbi za vračanja dela izpušnih plinov nazaj v sesalni kolektor. Manjkata ne niti GPF filter bencinskih trdih delcev.

Okrog motorja bi zaman iskali zunanji jermen, prav tako alternator. Tega nadomešča tretji, pomožni elektromotor. Stroškov glede vzdrževanja zamenjave jermenov in črpalke ni več. Za distribucijo skrbi doživljenjska veriga, ki nima stroškov vzdrževanja.

Pogon brez sklopke, avtomobil vselej spelje na elektriko

Za prenos moči skrbi prilagodljiv hibridni menjalnik. Sestavlja ga zobniški sklop, ki deluje podobno kot robotizirani menjalniki. Te upravljala hidravlična enota, tu pa sklop dveh elektromagnetov za vklop in izklop zobniških sistemov. V notranjosti ni več sihronov in ni več sklopke. Na primarni gredi menjalnika je tudi glavni elektromotor.

Avtomobil vselej spelje na elektriko. Pomožni elektromotor je torej zaganjalnik in je direktno prek zobnikov povezan na vztrajnik motorja (ga zažene), druga njegova funkcija pa je proizvodnja električnega toka (kot bivši alternator). Ko pritisnemo stopalko za plin do konca, na primer med prehitevanjem, ta motor doda še 20 (clio) oziroma 34 “konjev” moči.

Vodno hlajena baterija capturja ima kapaciteto 9,8 kilovatne ure, zračno hlajena pri cliu pa 1,2 kilovatne ure. Pri capturju znaša največja moč polnjenja 3,6 kilovata. Dovolj za nočno polnjenje doma, premalo za smiselno polnjenje na javnih polnilnicah.

Gorivo boste natočili na levi in ne več na desni strani

Uporabnik obeh avtomobilov bo hibridni pogon spoznal po nekaterih podrobnostih. Goriva ni več ne bo polnil na desni, temveč zdaj na levi strani avtomobila. V notranjosti je novost tipka za vklop vožnje na električno energijo (EV), prav tako tudi tipka za potrebo odpiranja pokrova dostopa do rezervoarja goriva.

Dolivanje goriva na levi strani avtomobila. Foto: Gregor Pavšič

Tipka za odprtino rezervoarja goriva, novost je tudi tipka EV za vklop električnega načina vožnje. Foto: Gregor Pavšič

Menjalnik clia je dobil tudi možnost B (brake), ki podobno kot v električnih vozilih poudari zavorno rekuperacijo. Foto: Gregor Pavšič

