Ali ta avto danes začenja revolucijo v Sloveniji?

Osnovni leaf ima kapaciteto baterije 40 kilovatnih ur. Jeseni predvidoma pride različica s kapaciteto 60 kilovatnih ur. Foto: Gregor Pavšič Po cestah med Vipavo in hidroelektrarno Avče smo zapeljali novi nissan leaf, ki je zdaj prek generalnega uvoznika tudi uradno vstopil na slovenski avtomobilski trg. Leafa smo dobrim mesecem že vozili in ga že takrat označili kot prvi velikoserijski avtomobil, ki bi lahko v Sloveniji pripravil občutnejši preboj elektromobilnosti. Leaf s kapaciteto baterije 40 kilovatnih ur prinaša prostoren avtomobil, ki lahko zlahka odgovarja družinski uporabi. V Sloveniji bo leaf stal od 35.490 evrov naprej, ob upoštevanju subvencije eko sklada se ta cena zmanjša za 7.500 evrov

Ima spodoben doseg, predvsem pa je zelo prostoren in praktičen

Leaf nas je tudi tokrat prepričal s prijetno vožnjo, preizkušenim pogonom in izkušnjami Nissana kot pionirja elektromobilnosti. Avtomobil dobro izkorišča arhitekturo električnih vozil, to je predvsem manjši motor in posledično omogočeno daljšo medosno razdaljo. Prostornost na zadnji klopi in v prtljažniku sodita med glavne leafove adute. Iz tega vidika je to prvi električni avtomobil, ki združuje tako uporaben doseg kot prostornost.

Prostora na zadnjih sedežih je zelo veliko in vožnja je tako udobna za vse potnike. Leaf ponuja več prostora kot klasične kombilimuzine C segmenta. Foto: Gregor Pavšič

Koliko tak avtomobil stane?



Nissan v Sloveniji leafa ne bo ponujal z osnovnim paketom opreme tekna. Začetna stopnja opreme bo tako acenta in tak leaf bo stal 35.490 evrov. Cena ne vključuje subvencije 7.500 evrov. Glede razpoložljivih kvot so pri slovenskem uvozniku še dokaj skrivnostni. Znano je, da je gneča za leafa precejšnja.



Nissan je za leafa dobil že 30 tisoč naročil po celem svetu in zato je proizvodnja na Japonskem že danes zelo obremenjena. Trgovci ne skrivajo dejstva, da se bodo morali glede na zanimanje voznikov za želene kvote tudi precej boriti.

Z njim do 300 kilometrov daleč, baterija se bo doma napolnila tekom noči

Najpogostejši vprašanji pri električnih avtomobil sta njegov doseg in potreben čas za polnjenje baterij. Baterije s kapaciteto 40 kilovatnih ur omogočajo realni doseg od 250 do 300 kilometrov (ob normalni kombinirani vožnji, manjši del višjih hitrosti na avtocesti).

Kdor bi ga polnil doma s hišno polnilno postajo (stanejo dobrih tisoč evrov) in bi izkoristil leafovo moč največ šest kilovatov moči polnjenja z dvosmernim tokom, to so sicer tudi glavni potencialni kupci vsakega električnega vozila, bi baterijo napolnili v osmih urah ponoči in tako izkoriščali tudi nizko ceno nočne električne energije.

V leafu se sedi precej visoko in pokončno, pogrešamo po globini nastavljiv volan. Foto: Gregor Pavšič

Leaf je ohranil futuristično zasnovo prestavne ročice. Foto: Gregor Pavšič

Pogrešamo nastavljivo stopnjo regeneracije zavorne energije in po globini nastavljiv volan

Čeprav je leaf danes najbrž najbolj konkurenčen Nissanov model v svojem razredu, motijo nekatere malenkosti in na teh področjih konkurenca že ponuja boljše rešitve. Leaf na primer nima obvolanskih ročic za nastavljanje moči regeneracije zavorne energije, kar poznata hyundai ioniq in volkswagen e-golf.

Leaf sicer ponuja možnost dodatne jakosti regeneracije prek menjalnika (program Brake) in prek novega e-pedala, ki je sicer zgolj (marketinško?) ime za še dodatno močno regeneracijsko zaviranje. Leaf se pod tem sistemom pelje podobno kot BMW i3. Ta način je uporaben v mestih in med zelo strmim spustom, na podeželski cesti pa preveč 'ubija' inercijo vozila.

V notranjosti bi si želeli nekoliko bolj proti vozniku obrnjen sredinski digitalni zaslon (bleščanje sonca), manj trdo plastiko na zunanjem delu sredinskega grebena in po globini nastavljiv volan. V leafu se sicer kljub temu sedi povsem solidno, a vseeno precej pokončno in dejansko manj avtomobilsko (ležeče) kot v športnem terencu qashqaiu.

Električni avto za tistega Slovenca, ki dnevno opravlja redne in predvidljive relacije ter ima hišni priključek

Električni avtomobil je danes lahko racionalen nakup za tistega voznika, ki ga dnevno čakajo redne in predvsem predvidene relacijske vožnje. Kdor dnevno v povprečju odpelje 100 kilometrov, bo lahko izkoriščal ugodno ceno električne energije v omenjeni nočni tarifi. Za zdaj še poceni elektrika ob nizki obrestni meri financiranja najbolj občutno znižuje realno dolgoročno ceno leafa v primerjavi z bencinskimi ali dizelskimi primerljivo velikimi avtomobili. Leaf tako za Nissan pomeni dejansko dodatek avtomobila v razredu kombilimuzin 'golfovega' razreda, kjer v Sloveniji vozila ne ponujajo.

Podobno kot notranjost hvalimo tudi prostornot prtljažnika. Foto: Gregor Pavšič