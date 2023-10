Prva policijska stavka v Sloveniji, burno jutro in večerna tragedija

30 let - Peter Janežič in Sašo Pucelj

Na današnji dan pred 30 leti se je z relijem Mazda Lizzy zaključilo slovensko državno prvenstvo, tik pred koncem zadnje, to je trinajste hitrostne preizkušnje, pa je prišlo do tragične nesreče. V njej je življenje tako izgubil sovoznik Sašo Pucelj, nekaj tednov pozneje pa v bolnišnici še voznik Peter Janežič.

Reli Mazda Lizzy je zaključil drugo sezono državnega prvenstva v reliju pod samostojno slovensko zastavo. V skupni razvrstitvi je že dirko prej državni prvak prvič postal Darko Peljhan s sovoznikom Miranom Kacinom (VW golf G60), ki sta tako na reliju v okolici Ljubljane in Litije le še proslavila svoj prvi veliki uspeh. Zmagovalca relija sta bila Tomaž Jemc in Vilma Repe (mazda 323 GTR). Toda ob povratku posadk pred salon Mazda Gruda na ljubljanskem Viču, ki stoji še danes, veselja in odpiranja šampanjca ni bilo. Razširila se je vest, da je na zadnji hitrostni preizkušnji prišlo do hude nesreče. Sovoznik Sašo Pucelj, ki je bral zapiske Petru Janežiču v mazdi 323 4WD, je bil na mestu mrtev.

Sovoznik Pucelj umrl na kraju nesreče

Hitrostne preizkušnje v okolici Litije so bile zelo hitre. Približno dva kilometra pred ciljem zadnje hitrostne preizkušnje je počilo v vasi Spodnja Jablanica pri Litiji. V levem ovinku je Janežiča odneslo s ceste. Hitrost je morala biti izjemno visoka, saj je po travi bočno drsel več deset metrov in z levo stranjo mazde silovito priletel v drevo. Trk je Puclju zlomil tilnik, tudi na Janežičevi strani pa so se vrata z zaščitno kletko zarila globoko v predel sedeža. Hudo poškodovanega so ga odpeljali v bolnišnico, kjer je nato umrl januarja 1994.

Peter Janežič je bil inženir agronomije, ki je kariero v dirkaškem športu začel z motocikli. Leta 1984 je bil državni prvak, nato pa je začel voziti v reliju. Najprej je bil zelo uspešen z zastavo yugom skupine A. Leta 1990 je bil drugi v svojem razredu, leta 1992 pa četrti v celotni skupini A. Za sezono 1993 sta si s Pucljem omislila veliko bolj konkurenčen avtomobil s štirikolesnim pogonom. Na prvih petih relijih te sezone sta bila dvakrat na stopničkah v skupni razvrstitvi, dvakrat pa sta tudi zmagala v slovenski razvrstitvi skupine N. Kljub tragični nesreči na zadnjem reliju je bil Janežič to leto tretji v skupnem seštevku državnega prvenstva Slovenije in drugi v skupini N. Janežič in Pucelj sta bila člana AMD Slovenija Avto - Imos.

Do nesreče je prišlo v vasi Spodnja Jablanica, le okrog dva kilometra pred ciljem zadnje hitrostne preizkušnje sezone 1993. Foto: Gregor Pavšič

Utrinek s tragičnega relija - skupni prvak Darko Peljhan (VW golf G60 rallye) pred prvakom skupine N Alešem Črnivcem (lancia delta HF integrale). Foto: Andrej Mrak

Natančnega vzroka nesreče ni bilo mogoče ugotoviti. Janežič je več kot očitno na vso moč vozil vse do cilja relija. Njegov motiv je bil jasen; če bi ujel in prehitel Aleša Črnivca (lancia delta HF integrale), bi postal državni prvak v skupini N. Možnosti za tak preobrat na zadnji hitrostni preizkušnji pa ni bilo prav veliko. Janežič je za Črnivcem zaostajal okrog 15 sekund, ob tem pa je imel še minuto kazni - pri tej je sicer upal, da jo bo po koncu relija s pritožbo odpravil.

“Ta reli se je že zjutraj začel zelo nenavadno. Dirkalnike smo morali v zaprto parkirišče peljati že prejšnji večer. Takrat je bilo vreme suho, naslednje jutro pa je deževalo. Časa za menjavo pnevmatik ni bilo. Zjutraj nas je čakala časovno izjemno napeta etapa z Viča do Fužin, kjer je bil štart prve hitrostne preizkušnje. Jaz sem prišel celo prvi in več kot pravočasno, Janežič pa je zamudil minuto in dobil tudi minuto kazni. Vsi smo bili mnenja, da bi vodstvo relija moralo podaljšati etapo in Peter je pričakoval, da bodo te kazni, ki so bile posledica prometne gneče, odpisali,” se spominja Črnivec.

Že zjutraj malo časa za etapo prek Ljubljane

Prav to soboto je bila prva policijska stavka v samostojni Sloveniji. Policisti so skrbeli le za osnovno prometno varnost, ne pa za vse ostale prekrškarje. Ko je zjutraj na Zaloški cesti prišlo do prometne nesreče, je nastal omenjeni zastoj.

Črnivec se je z Viča podvizal in na kraju zastoja peljal tudi po zelenici in kolesarski stezi, da je bil pravočasno na štartu. Prišel je prvi in imel celo še čas za menjavo pnevmatik. Janežiču to ni uspelo. Ker ni imel časa za menjavo gum, je poleg kazni izgubil še dragocene sekunde. V nadaljevanju relija je zmanjševal zaostanek za pet ali šest sekund na hitrostno preizkušnjo. Pred zadnjo je imel še okrog 15 sekund zaostanka, se spominja Črnivec. Da bi ga ujel, ni bilo realno pričakovati.

“V današnjih dirkalnikih bi Pucelj morda preživel. Takrat pa sedeži niso imeli stranske zaščite ob glavi, kaj šele sistema HANS,” meni Črnivec.