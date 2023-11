Deset dirk, štirje zmagovalci - kdo bo prvak?

Na letošnjih desetih dirkah državnega prvenstva pokala Twingo so zmagali štirje različni vozniki, prav ti štirje pa imajo pred zaključnima dirkama konec tedna v Misanu še realne možnosti za naslov državnega prvaka. Vodilna voznika Luko Grma in Miho Fabijana, ki sta letos dobila sedem dirk, loči le pol točke.

Letos je bilo v državnem prvenstvu pokala Twingo izpeljanih deset dirk in sicer na petih prizoriščih (Monza, Hungaroring, Grobnik, Most in Mugello). Štiri dirke je dobil Miha Fabijan, tri Luka Grm, dve Rok Cerar in eno Luka Glazer.

Na razplet prvenstva so vplivale tako ponesrečene dirke - tako Fabijan kot Grm sta zabeležila po eno ničlo - kakor tudi skrajšane dirke in s tem zgolj 50 odstotkov podeljenih točk. Na treh od desetih dirk so tekmovalci dobili le polovične točke. Vodilni Grm je letos vozil izjemno konstantno - z izjemo omenjenega odstopa na prvi dirki v Mostu je bil vselej uvrščen med prve tri voznike. Fabijan je sezono začel slabo in sicer s komaj 4,5 osvojene točke na prvem dirkaškem koncu tedna v Monzi, nato pa je nadaljeval suvereno in na zadnjih sedmih dirkah kar štirikrat zmagal.

Vodilna loči le pol točke

Pred zaključnima dirkama v Misanu pa so možnosti za vodilna praktično enake - pol točke razlike ne pomeni skoraj ničesar, tudi Cerar pa pri zaostanku vsega desetih točk lahko realno upa na naslov državnega prvaka. Za četrtouvrščenega Glazerja, zmagovalca uvodne dirke sezone, prav tako ostaja še nekaj upanja, a to bo pri zaostanku 28,5 točke že bolj teoretične narave.

V prvi peterici sta v skupnem seštevku pred zadnjima dirkama še Nik Poljanec - ta bi ob popolni smoli prvih štirih voznikov celo lahko še postal prvak - in Mitja Velkavrh. Točke za državno prvenstvo je letos osvojilo 22 voznikov.

Foto: David Smole

Foto: David Smole