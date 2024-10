Priložnost na Češkem: prostora bo za deset Slovencev, nagrada pa najhitrejšemu

Novembra bo na češkem dirkališču Most izbor 50 voznikov in voznic iz srednje Evrope, najhitrejšemu pa bo pripadla nagrada celotne sezone 2025 v pokalu Twingo.

Slovenska ekipa Lema Racing, nacionalna zveza za avtošport AŠSLO in F4 CEZ Academy novembra pripravljajo nov zanimiv izbor za mlade, ki se želijo prvič pomeriti v avtomobilskem športu. Izbor je namenjen fantom in dekletom med 14. in 23. letom s predhodnimi dirkaškimi izkušnjami ali brez njih. Celovit izbor bo 17. in 18. novembra na češkem dirkališču v Mostu. Tam bo sodelovalo 50 kandidatov iz držav srednje Evrope.

Najboljših 20 po prvem delu (intervju v slovenskem in angleškem jeziku, vožnje na simulatorju, gokart, slalom s pokalnimi renault twingi …) se bo pomerilo v dirki z dirkalnimi twingi. Zmagovalec bo dobil sedež v srednjevropskem pokalu Twingo za celotno sezono 2025.

Pokalni twingo kot vstopnica v svet avtomobilskih dirk

Med nekdanjimi slovenskimi udeleženci podobnih izborov je kar nekaj uspešnih imen. Med njimi najbolj izstopa Boštjan Avbelj, zadnja leta eden najhitrejših voznikov relija v Italiji, podobno tudi Nik Štefančič, ki je iz pokala Twingo napredoval v pokal Clio Cup Bohemia in bil letos tretji skupno.

Rok za prijavo na izbor Formula Star 2025 je 8. november, za Slovence pa je na vseevropskem izboru v Mostu na voljo deset mest. Izbor za slovenske udeležence bo 9. novembra v prostorih zveze AŠSLO. Prijavnina je 300 evrov, tistim, ki se izbora na Češkem ne bodo udeležili, pa jo bodo povrnili. Prijave so mogoče prek AŠSLO.