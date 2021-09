Odločitev na Grobniku: zadnji dve “bitki” pokala Twingo

V tem ima Štefančič 11 točk prednosti pred Matejem Ivanušo in 13 točk prednosti pred Luko Glazerjem. Četrti Urban Jelovčan zaostaja že 51 točk. Troboj za naslov prvaka torej med Štefančičem, Ivanušo in Glazerjem, toda dirke na Grobniku so nepredvidljive in dve napeti dirki pred koncem sezone ni še ničesar odločenega. Prva dirka v soboto ob 18. uri, druga v nedeljo ob 16. uri.

Na osmih dirkah trije različni zmagovalci

Letos so v državnem prvenstvu Pokala Twingo odpeljali že osem dirk. Štefančič je zmagal dvakrat, Ivanuša pa že trikrat. Glazer ima do zdaj dve zmagi, eno dirko pa je dobil še Dejan Robida.

Tako Ivanuša kot Štefančič sta do zdaj zabeležila po eno “ničlo”, Štefančič je bil sedemkrat na zmagovalnih stopničkah, Ivanuša pa štirikrat. To je za zdaj tudi ključna razlika v njunem dvoboju za naslov državnega prvaka.