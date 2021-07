Tako poka med "norimi" Slovenci: ena ura, 20 novih odbijačev #video

Slovenija nima dirkališča, ima pa pogumne in večinoma mlade fante, ki se v tujini dokazujejo tudi v krožnohitrostnih avtomobilskih dirkah. Na štartu mednarodnega Pokala Twingo, ki ga organizirajo Slovenci, je več kot 30 enakih avtomobilov. Razlike so majhne, občasno tudi pošteno poka, toda na vrhu je bila letos na šestih dirkah bolj ali manj ista skupina mladih dirkačev. Vodi jo komaj 17-letni Nik Štefančič, letos zmagovalec dveh dirk in vodilni v skupnem seštevku.

Enaka moč motorja, enaki avtomobili. Iskanje zavetrja in tistega dodatnega metra pri kar najbolj pozni točki zaviranja. Lov za dodatnim kilometrom na uro hitrosti, stiskanje volana, kdaj je treba tudi preprosto zamižati in upati na najboljše. Tako je občutiti napeto krožnohitrostno dirko iz razgretega dirkalnega avtomobila. Zmagajo tisti, ki vozijo drzno, tekoče in konstantno, pa tudi taktično premeteno. Zmagovalec potrebuje še srečo, da mu taktičnega napada v zadnjih krogih ne pokvari prekinitev ali varnostni avtomobil.

Ko se proti prvemu ovinku zapodi več kot trideset enakih avtomobilov, v njih pa sedijo relativno neizkušeni in pretežno mladi vozniki – nekateri še niti polnoletni – je neizogiben tudi kak pok, zlomljen odbijač ali uničen hladilnik motorja. In medtem ko najboljši na zmagovalnem odru odpirajo šampanjec, se drugi tam spodaj prepuščajo žgočim razpravam, kriljenju z rokami in različnim interpretacijam linij proti ovinku, kjer je nekaj minut prej za vse preprosto zmanjkalo prostora.

Naposled se strasti umirijo, sežejo si v roko in vsi skupaj sedejo za isto mizo. Zatišje pred izbruhom adrenalina na naslednji dirki.

Tako je zdaj spet tudi na dirkah slovenskega krožnohitrostnega državnega prvenstva. Čeprav je Slovenija v Evropski uniji praktično edina država brez avtomobilskega dirkališča, posamezniki ne obupajo. Dirke potekajo po dirkališčih v širši regiji, vse od Budimpešte, Bratislave in Grobnika pa do češkega Brna. Da dirke potekajo daleč od oči slovenske javnosti, ima tudi negativne posledice. V skupni razvrstitvi so letos do zdaj točke osvojili le štirje dirkači in krožnohitrostno prvenstvo obstaja predvsem zaradi uspešnega pokala Twingo v režiji ekipe Lema Racing.

V mednarodni konkurenci vozi več kot 30 voznikov iz širše regije, na dozdajšnjih štirih dirkah je točke za državno prvenstvo osvojilo dvajset dirkačev.

Pri ekipi Lema Racing, ki pod vodstvom Mira Marinška že leta skrbi za obstoj krožnohitrostnega dirkanja v Sloveniji, imajo z vsakim dirkaškim koncem tedna veliko dela. Po dveh dirkah pokala Twingo potrebujejo približno en teden, da twinge spet spravijo nazaj v red. Po dirkaškem koncu tedna zamenjajo vsaj kakšnih 20 odbijačev.

Konkurenco letos najbolje obvladuje 17-letnik

Čeprav so pokalni twingi tehnično enaki, razlike med vozniki niso vedno majhne. Tudi v šibkejših dirkalnikih izstopajo najbolj spretni vozniki. Med dirko se naredi tudi več skupin, v izenačeni konkurenci so pomembne tudi kvalifikacije.

"Seveda imaš pred dirko manj skrbi, če štartaš bolj spredaj. Za zmago je treba samo ostati v vodilni skupini od šest do deset dirkačev. Sam se raje držim bolj v ozadju te skupine in se začnem prebijati v ospredje v zadnjih dveh krogih. To me je na zadnji dirki na Grobniku sicer stalo stopničk, enkrat zaradi prekinitve in drugič zaradi varnostnega avtomobila," pojasnjuje komaj 17-letni Nik Štefančič, nekdanji kartist, ki je letos za državno prvenstvo zmagal že na dveh dirkah in se vselej uvrstil na zmagovalni oder. Očitno je 17-letnik našel recept za odlične vožnje, kar ga trenutno uvršča med najbolj obetavne dirkače v Sloveniji.

"Čeprav imamo letos precej več dirkačev na štartu vsake dirke, na Grobniku v mednarodni konkurenci celo 34, sam tega na dirkališču ne opazim. Povsem sem osredotočen le na štiri, morda šest voznikov pred mano in dva za menoj," dodaja vodilni v skupnem seštevku.

Vrstni red - skupna razvrstitev

1. Primožič 180 t., 2. Jeram 168 t., 3. Pirman 96 t., 4. Mramor 72 t.



Po pričakovanju so bili letos na krožnih dirkah najbolj množični in napeti obračuni v pokalu Twingo. V slovenskem državnem prvenstvu je bil nazadnje na Grobniku s točkovnim izkupičkom najuspešnejši Matej Ivanuša, ki je tudi dobil drugo dirko. Na prvi je zmagal Dejan Robida, veliko točk pa je domov pripeljal tudi Luka Glazer. V skupnem seštevku se je prebil na drugo mesto, v vodstvu pa je še vedno Nik Štefančič.



Štefančič je namreč letos že dobil dve dirki. Zmagati mu je uspelo na madžarskem Hungaroringu (1. dirka) in na slovaškem Slovakiaringu (1. dirka). Temu je dodal še eno drugo in kar tri tretja mesta. Štefančič je torej vse dozdajšnje dirke končal na zmagovalnih stopničkah, zato ne preseneča njegova prednost 19 točk v skupni razvrstitvi pred Glazerjem. Tretji Ivanuša se je z dvema zmagama (Hungaroring, Grobnik) prebil na skupno tretje mesto.



Robida je izpustil prvi dirkaški konec tedna na Hungaroringu, tudi na Slovakiaringu pa je osvojil le malo točk. Po zmagi in četrtem mestu na Grobniku pa se lahko do konca sezone še vmeša v boj za prva tri mesta.



Vrstni red v DP

Posameznik v "begu" počasnejši od skupine, kjer izkoriščajo zavetrje

Dirko pokala Twingo bi lahko primerjali s kolesarstvom. Tudi tam je posameznik v begu počasnejši od glavnine, kjer je mogoče izkoristiti zavetrje. Zato tudi na krožnohitrostnih dirkah nihče noče ostati sam. Dobro je izkoristiti moč skupine, iskati zavetrje in predvsem napasti v najboljšem trenutku.

"Kvalifikacije so pomembne, saj je možnost za nesrečo v sredini štartne vrste veliko večja kot v ospredju. Vseeno je mogoče dober rezultat doseči tudi z desetega štartnega mesta. Na dirki je najpomembneje ostati v skupini. Ta je kljub prehitevanjem hitrejša od posameznika. V zadnji ovinek je najbolje priti drugi, tretji ali četrti, nato pa napasti proti ciljni črti. Izkoristiti je mogoče zavetrje ali pa celo pomoč konkurence, če te ta malo porine v zadnji odbijač," taktiko pojasnjuje Luka Glazer, trenutno drugouvrščeni voznik v državnem prvenstvu.

Letos še štiri dirke

Tudi vodilni Štefančič meni, da je prehitevanje celo ena preprostejših stvari v tem pokalu. Zavetrje ima veliko vlogo in dirkači ga s pridom izkoriščajo.

Štefančič: "Ni ti treba biti pogumen na zaviranju, da bi pridobil mesto. Treba je biti le pameten in na ravnici pravilno oceniti, kdaj začeti prehitevanje. Ker je v skupini zavetrje, bo tvoj čas najhitrejši, ko se iz začelja skupine prebijaš naprej. Bodo pa vsi drugi v skupini, ki bodo izgubljali mesta, imeli v tistem krogu slabši čas. Zato večkrat v dirki vidimo, da tisti, ki se vozi sam, običajno dohiteva skupino pred sabo."

Glede na majhne razlike in izenačenost v skupnem seštevku se nam obeta še vroč zaključek sezone. Do konca sezone sta še dva dirkaška konca tedna in torej štiri dirke. Prvi dve bosta potekali na Slovakiaringu (21.–22. avgust), drugi dve pa v češkem Brnu (4.–5. september).