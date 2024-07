V Revozu so do nedavnega sestavljali Renaultove modele clio, twingo in električni twingo, vendar so izdelovanje starega modela twinga in električnega twinga letos zaključili. Prihodnje poslovanje tovarne, v kateri so lani skupaj izdelali 60.881 vozil, je tako v veliki meri odvisno od odločitve Renaulta glede izdelave novega modela električnega twinga.

Da naj bi bili uspešni s kandidaturo za proizvodnjo prenovljene različice cenovno dostopnejšega električnega twinga, v Revozu še niso potrdili. Je pa to danes ob robu delovnega sestanka z vodstvom ministrstva za obrambo potrdil Golob, ki opravlja tudi funkcijo ministra za obrambo.

Francozi ostajajo v Evropi

Projekt so pripravljali skoraj leto dni, je povedal premier. "Rad bi se zahvalil tudi politiki v Franciji za njihovo generalno usmeritev, da bodo tovarne električnih avtomobilov locirali v Evropi in ne zunaj," je dodal.

To je namreč Revozovi lokaciji v Novem mestu po njegovih besedah na široko odprlo vrata, da je lahko kandidirala za projekt. "Lahko sem samo zadovoljen in ponosen, da je Slovenija premagala vse druge evropske lokacije," je dejal.

V Renaultu so koncept novega modela električnega twinga predstavili konec lanskega leta, in kot je pred časom poročal Reuters, naj bi proizvodnja stekla leta 2026. Naložbo naj bi podprla tudi slovenska država, pri čemer ni znano, s kolikšnimi sredstvi in pod kakšnimi pogoji, je konec prejšnjega tedna poročal Forbes Slovenija. Prav tako še niso znani vrednost naložbe in druge podrobnosti projekta.

Lani so v Revozu zabeležil 822,5 milijona evrov prihodkov od prodaje, medtem ko jih je bilo predlani za 933,3 milijona evrov. Čisti dobiček se je ob tem podvojil s 4,7 milijona evrov na 9,4 milijona evrov. Odkar so junija zaključili proizvodnjo starega modela twinga in električnega twinga, v novomeški tovarni sestavljajo le še clio 5.

