Vzorčna primera trajnostne mobilnosti? To sta električna avtomobila, ki vas bosta navdušila.

Električni avtomobili povsod po Evropi, in nič drugače ni pri nas, iz meseca v mesec pridobivajo večji tržni delež. Dejstvo je, da se vedno večjega pomena električne mobilnosti zavedamo tudi v Sloveniji. V zadnjih letih pa se na področje e-mobilnosti podajajo uveljavljene znamke z električno gnanimi modeli za širši krog uporabnikov. Tudi Renault. In kje v tem segmentu kotirajo v primerjavi s preostalimi ponudniki? Glede na njihovo celostno ponudbo bo njihov brezogljični odtis markanten, znamka je namreč odločno vstopila v dobo električne mobilnosti, v kateri namerava pustiti svoj pečat. Predstavljamo vam avtomobila, ki jih lahko zaradi njunih funkcionalnosti vsekakor uvrstimo med vzorčni primer trajnostne mobilnosti.

Foto: Gašper Pirman

Nekoč so se vozniki električnih avtomobilov spoprijemali z dvema pomembnima težavama – omejenim dosegom in pomanjkanjem mest za polnjenje. Dandanes so e-vozila med uporabniki vse bolj priljubljena, mitov v zvezi z njihovo uporabo, nakupom, stroški, dosegom in polnjenjem pa je iz dneva v dan manj. Slovenski vozniki imajo na razpolago privlačne subvencije ekosklada, vse boljšo in že skoraj po vsej državi razširjeno infrastrukturo. Tako je moč električno vozilo povsem enostavno napolniti doma, v službi ali na javnih mestih in tako vsakodnevno izkoriščati prednosti stoodstotno električnega načina pogona.

Prednosti uporabe električnih avtomobilov so številne. Omeniti velja nične emisije, neslišno delovanje, nič stresa – brez vibracij, brez hrupa motorja, nemudoma razpoložljiva moč in navor za takojšnjo zmogljivost ter tekočo vožnjo brez sunkovitega delovanja. Tako kot na vsako novo stvar se je treba tudi na logiko uporabe električnega vozila privaditi, a glede na nizke dolgoročne lastniške stroške in odlično vozno izkušnjo imajo e-vozila izjemen potencial, ki je iz leta v leto izrazitejši.

Dejstvo je, da se potrebe po mobilnosti spreminjajo in da postaja okolju prijazna mobilnost vse pomembnejša. S temi razlogi v mislih se je Renault odločil svojo ponudbo še okrepiti. Znamka Renault zagotovo sodi med najpomembnejše ponudnike neslišne mobilnosti. Z dvema privlačnima električnima avtomobiloma zadovoljuje potrebe dveh zelo različnih skupin uporabnikov. Renault Twingo E-Tech 100% electric je pravi kralj mestnih ulic, Megane E-Tech 100% electric pa je udoben potovalnik z najsodobnejšo tehnologijo.

Edini električni avtomobil na svetu, ki ima čistokrvno slovensko poreklo

Foto: Gašper Pirman

Če vsakodnevno pretežno opravljate kratke poti in lahko na poti preprosto dostopate do rešitev za polnjenje ter ste obenem še okoljsko odgovorni in varčni, Renault odgovarja z Renault Twingo E-Tech 100% electric. Renault Twingo E-Tech 100% electric je edini električni avtomobil na svetu, ki ima čistokrvno slovensko poreklo. Za vse trge ga namreč ekskluzivno izdelujejo samo v novomeški tovarni Revoz.

In če katera avtomobilska znamka do obisti pozna dinamiko malih mestnih avtomobilov, je to nedvomno Renault. Zaradi obračalnega kroga in okretnosti je Renault Twingo popoln sopotnik za vožnjo po mestu. Renault je vložil svoje temeljito poznavanje segmenta malih mestnih avtomobilov in razvil električni avto, katerega vozne lastnosti, doseg in funkcionalnost so popolnoma prilagojene potrebam voznic in voznikov v mestih. Twingo electric je zasnovan na konstrukcijski osnovi, ki je bila že od začetka pripravljena za električni pogon, zato ponuja zmogljivosti in prijetnost vožnje, ki poudarjajo vse odlike, zaradi katerih je Twingo tako uspešen.

Foto: Gašper Pirman

Za vožnjo po mestu je Twingo najboljša izbira predvsem iz treh razlogov:

– s tihim in izjemno udobnim električnim pogonom je prijazen tako potnikom kot okolici,

– z rekordno majhnim obračalnim krogom se odlično znajde v še tako ozki ulici,

– vsestranski sistem polnjenja mu omogoča, da se na javnih polnilnih mestih z enosmernim tokom moči 22 kW napolni do več kot trikrat hitreje od tekmecev!

Nenazadnje je s svojimi kompaktnimi zunanjimi merami ter zelo prostorno in prilagodljivo notranjostjo Renault Twingo E-Tech 100% electric izvrsten družabnik na vsakdanjih poteh.

v segmentu električnih vozil izjemno ponudbo, saj je (upoštevajoč subvencijo ekosklada) lahko vaš že za 17.490 evrov! Za brezskrbno vožnjo Twingo ponuja pet let jamstva na vozilo in osem let jamstva na baterijo. Renault Twingo E-Tech 100% electric svojo prevlado torej dokazuje tudi z, saj je (upoštevajoč subvencijo ekosklada) lahko vaš že za 17.490 evrov! Za brezskrbno vožnjo Twingo ponuja pet let jamstva na vozilo in osem let jamstva na baterijo.

Sladokuscem je namenjen Twingo iz omejene serije Urban Night. Ta osvaja mestne ulice s svojim edinstvenim slogom. Povsem črna zunanjost, poudarjena z nalepkami v mestnem slogu, poživi nočno vzdušje. Navdih črpa iz uličnega sveta, umetnosti art brut, življenja in ceste. Ta električna različica je okretna in samozavestna ter vašemu vsakdanu doda pridih edinstvenosti!

Vozilo, kot ga še ne poznate

Foto: Gašper Pirman

Gledano v celoti je Twingo predstavnik Renaultove električne zgodbe, sprejete veliko pred drugimi. Zdaj je ta električna revolucija dobila dodaten pospešek – utelešena je z modelom Megane E-Tech electric. Megane E-Tech je 100-odstotno električno baterijsko vozilo, s katerim Renault odpira novo poglavje na področju električne mobilosti, tudi zaradi tega, ker je v potniški kabini vse oblikovano za poenostavitev vaše vožnje. Ta kompaktna kombilimuzina na povsem novi konstrukcijski osnovi CMF-EV postavlja nova merila na področju zasnove, razmerja med tlorisom in prostornostjo ter vsestranske uporabnosti.

Novi Megane E-Tech electric predstavlja velik skok naprej na vseh področjih, pa ne le zaradi čistega dizajna, izklesanega zadnjega del, športnih linij … Postavlja se kot edinstven tehnološki avtomobil, čigar notranjost krasi dragulj – zaslon OpenR, na katerem so v eno združeni merilniki instrumentne plošče in multimedijska naprava. Prvič je v vozilo generalističnega proizvajalca vozil vgrajen Googlov operacijski sistem, dobro poznan iz pametnih telefonov, a temeljito prilagojen uporabi v vozilu. Megane E-Tech electric je torej pameten avto.

Foto: Gašper Pirman

Novi Megane E-Tech electric je prvi model v Renaultovi ponudbi, ki je deležen vseh odlik konstrukcijske osnove CMF-EV, namenjene izključno povsem električnim vozilom. Ta osnova ima manjši prostor za motor, saj elektromotorji zavzamejo manj prostora kot motorji z notranjim izgorevanjem. V kombinaciji z večjo medosno razdaljo in v vogale potisnjenimi kolesi je ustvarjen večji prostor, ki je dobro izkoriščen z edinstveno obliko zunanjosti, večjo notranjo prostornostjo in inovativno zasnovanim prostorom za potnike. Na zunaj manjši avto torej znotraj postane večji!

Zahvaljujoč prelomnim tehnologijam in zmogljivejšim akumulatorjem, konstrukcijska osnova CMF-EV ponuja priložnost za povečanje energijske učinkovitosti in dosega električnega avtomobila ob hkratnem skrajšanju časa polnjenja. Znatno sta izboljšana tudi dinamičnost in užitek v vožnji, zahvaljujoč posebni prilagoditvi obes in volanskega mehanizma ter nižjemu težišču avtomobila zaradi namestitve akumulatorja v njegov pod.

Do danes je bilo vloženih že več kot 300 patentnih prijav v zvezi s konstrukcijsko osnovo CMF-EV in z novim Meganom E-Tech electric. Te patentne prijave varujejo cel niz inovacij, ki so bile uporabljene na elektromotorju, sistemu electric, akumulatorju, toplotnem upravljanju, arhitekturi in tudi akustiki!

Renault pri nakupu električnega Megana ponuja prihranke v višini deset tisoč evrov, petletno jamstvo na vozilo in osemletno jamstvo na baterijo. ODKRIJTE AKCIJSKO PONUDBO

Vzorčna primera trajnostne mobilnosti

Foto: Gašper Pirman

Dejstvo je, da živimo v časih, ko se vsi bolj zavedamo pomena skrbi za naš planet in okolje, postajajo električni avtomobili vse bolj iskani, naprednejši in varčnejši. Trajnost in čista energija nista vroči temi samo ta trenutek, ampak bosta tudi v prihodnje ostali naša prioriteta, saj podnebne spremembe postajajo iz dneva v dan večja grožnja.

Foto: Gregor Pavšič

Električna vozila, kot sta Twingo in Megane E-Tech 100% electric, bodo z manj onesnaževanja med uporabo in tudi skozi celotno življenjsko obdobje vzorčni primer trajnostne mobilnosti. Med vožnjo nimajo nobenega izpusta CO2 in s tihim delovanjem svoje okolice ne onesnažujejo s hrupom. Nizka in aerodinamična karoserija v kombinaciji z vsemi orodji za optimizacijo upravljanja z energijo poskrbi za večjo učinkovitost. Ko avtomobil doseže konec prvega življenjskega obdobja, bo akumulator uporabljen še enkrat, nato pa bo recikliran, da bi iz njega pridobili razne snovi, ki bodo služile novi industrijski uporabi.

Foto: Gregor Pavšič